Сколько приносит стране туризм в Чернобыльской зоне: цифра

В 2017 году "чернобыльский туризм" принес украинскому бюджету около 200 тысяч долларов. С каждым годом интерес к зоне отчуждения только увеличивается, поэтому большее внимание теперь уделяют инфраструктуре Чернобыльской зоны.

Благодаря этому появляются и новые рабочие места. Об этом рассказал директор по науке и развитию компании "Чернобыль-тур", ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Мирный в эфире "Громадського".

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Так, по его словам, из-за увеличения количества туристов в Чернобыльской зоне возникает необходимость в построении новых хостелов, отелей и тому подобное.

"В какой-то момент я понял, что следующим этапом ликвидации последствий Чернобыльской аварии, его мотором, его движущей силой будет именно чернобыльский туризм. Вот этот запрос, необходимость удовлетворять потребности постоянно растущего количества людей приводит к тому, что там стало больше внимания уделяться инфраструктуре", – отметил Мирный.

Ликвидатор аварии на ЧАЭС добавляет: государство благодаря популяризации туризма в зоне отчуждения за год получает немалую сумму.

За оформление каждой группы, документов, согласование поездки и сопровождение каждого туриста зона берет определенную плату. Государство, по моим оценкам, в 2017 году 200 тысяч получило в бюджет от "чернобыльского туризма" в виде прямых платежей за прием этих туристических групп,

– подчеркнул Сергей Мирный.

Кстати, по данным Минэкологии, количество посетителей Чернобыльской зоны за 3 года выросло почти в десять раз: с 8 тысяч до 70 тысяч. Лишь в 2018 году зону отчуждения посетили 63 тысячи туристов.

Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который расположен в Киевской области, состоялась техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и последующее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв мощностью в 300 Хиросим замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.



Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.

