Как выглядит Чернобыль сегодня: фото и видео

В ночь на 26 апреля 1986 года огромное радиоактивное облако накрыло Украину, Беларусь, Россию и ряд стран Европы. И самое ужасное, что советская власть до последнего молчала о том, что произошло. Как пережили техногенную катастрофу непосредственные участники тех событий и чем сейчас живет зона отчуждения выясняли журналисты 24 канала.

Страшные звуки сирены звучали 26 апреля в Припяти. Там воспроизводили события 33-летней давности. Предупреждающий сигнал прозвучал в 1:23 и именно в это время произошел взрыв на Чернобыльской АЭС.

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Кадры переговоров между работниками атомной электростанции о взрыве облетели весь мир. Однако только после развала СССР, ведь советская власть до последнего молчала о том, что произошло.



Разговор между работниками Чернобыльской АЭС

Об эвакуации вообще не было разговоров. Даже приблизительно об этом не говорили. Это была суббота и мы все собирались на "субботник",

– рассказала жительница Чернобыля Любовь.

Впоследствии людям сообщили, что необходимо взять важные вещи и покинуть Припять. Утверждая, что это только на три дня. Для жителей зоны отчуждения они продолжаются. Некоторые поселились в Чернобыле, хотя официально этот город выселен. Таких людей называют самоселами.

Преимущественно дома в Чернобыле стоят пустые и полуразрушенные. Город входит в тридцати километровую зону, где радиационный фон не такой высокий. Однако когда оказываешься уже ближе, чем в десяти километрах к ЧАЭС, то цифры на дозиметре существенно увеличиваются.



Дома в Чернобыле

Сигнал дозиметра означает, что радиационный фон превышает норму, поэтому специалисты советуют не ходить по грунту, ведь там показатель превышает норму.

Находясь на плотной поверхности – бетон, асфальт, то меньше вероятность подвергнуться воздействию. А вот на земле уже более плотное скопление радиации,

– объяснил экскурсовод Владимир.

Останавливаться у самой АЭС можно только со специального разрешения, ведь фон здесь очень высок, поэтому журналисты направлялись в город-призрак Припять. На въезде в него много густой заросли деревьев и растений. И все время туда-сюда снуют животные. Здесь их после катастрофы расплодилось очень много, ведь охота в зоне отчуждения запрещена.



Животные у города Припять

Сам город Припять уже давно заброшен людьми. Картина, которую уже весь мир видел неоднократно. Знаменитая карусель, заброшенная детская площадка и оставленные памятники советской эпохи. Припять это едва ли не самое известное туристическое место в Украине для иностранцев.



Заброшенные аттракционы в городе Припять

Один из таких туристов – японец Хируко. Он преодолел 20 часов перелета, чтобы попасть в Припять. Что такое борьба с атомом он знает не понаслышке, ведь сам из Фукусимы, где восемь лет назад также произошел взрыв на АЭС.

Горько, потому что здесь можно было бы услышать много детских радостных голосов. Но, к сожалению, так случилось. Это действительно горько и печально,

– рассказывает турист из Японии Хируко.

Зона отчуждения станет пригодной для проживания только через 300 лет. Поэтому для еще многих поколений Припять и близлежащие города будут только местом для туризма.

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Каждый человек, который покидает зону отчуждения, должен пройти специальный радиационный контроль. Если же аппарат покажет, что доля радиации превышена, он просто не выпустит. Однако даже при показаниях, что все чисто, специалисты советуют по приезду постирать все вещи.

Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?​В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, расположенном в Киевской области, состоялась техногенная экологично-гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью 300 Хиросим, ​​замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.





Фото поврежденного 4-го реактора на ЧАЭС в 1986 году



Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.



Территория Беларуси после Чернобыльской трагедии пострадала даже больше, чем украинская. Именно туда ветер понес радиоактивное облако. Так, согласно данным ученых, Беларусь получила около 60% радиоактивного загрязнения от общего количества в СССР.



Чернобыльская катастрофа в цифрах