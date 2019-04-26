Як виглядає Чорнобиль сьогодні: фото та відео

У ніч на 26 квітня 1986 року величезна радіоактивна хмара накрила Україну, Білорусь, Росію та низку країн Європи. Та найжахливіше, що радянська влада до останнього мовчала про те, що сталось. Як пережили техногенну катастрофу безпосередні учасники тих подій та чим зараз живе зона відчуження з'ясовували журналісти 24 каналу.

Страшні звуки сирени лунали 26 квітня у Прип'яті. Там відтворювали події 33-річної давності. Застережливий сигнал пролунав о 1:23 й саме в цей час стався вибух на Чорнобильській АЕС.

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Кадри перемовин між працівниками атомної електростанції про вибух облетіли весь світ. Проте лише після розвалу СРСР, адже радянська влада до останнього мовчала про те, що сталось.



Розмова між працівниками Чорнобильської АЕС

Про евакуацію взагалі не було розмов. Навіть приблизно про це не говорили. Це була субота й ми всі збиралися на "суботник",

– розповіла мешканка Чорнобиля Любов.

Згодом людям повідомили, що необхідно взяти найважливіші речі та покинути Прип'ять. Стверджуючи, що це лише на три дні. Для мешканців зони відчуження вони тривають досі. Дехто оселився в Чорнобилі, хоча офіційно це місто виселене. Таких людей називають самоселами.

Переважно будинки в Чорнобилі стоять порожні та напівзруйновані. Місто входить до тридцяти кілометрової зони, де радіаційний фон не такий високий. Проте коли опиняєшся вже ближче, ніж за десять кілометрів до ЧАЕС, то цифри на дозиметрі суттєво збільшуються.



Будинки в Чорнобилі

Сигнал дозиметра означає, що радіаційний фон перевищує норму, тому спеціалісти радять не ходити по ґрунту, адже там показник перевищує норму.

Перебуваючи на щільній поверхні – бетон, асфальт, то менша ймовірність піддатися впливу. А от на землі вже більш щільне скупчення радіації,

– пояснив екскурсовод Володимир.

Зупинятися біля самої АЕС можна тільки за спеціального дозволу, адже фон тут дуже високий, тому журналісти прямували до міста-привида Прип'ять. На в'їзді до нього багато густої зарості дерев та рослин. І весь час туди-сюди сновигають тварини. Тут їх після катастрофи розплодилося дуже багато, адже полювання в зоні відчуження заборонено.



Тварини біля міста Прип'ять

Саме місто Прип'ять вже давно покинуте людьми. Картина, яку вже весь світ бачив неодноразово. Знаменита карусель, покинутий дитячий майданчик та залишені пам'ятки радянської доби. Прип'ять це чи не найвідоміше туристичне місце в Україні для іноземців.



Закинуті атракціони в місті Прип'ять

Один з таких туристів – японець Хірукі. Він подолав 20 годин перельоту, щоб потрапити у Прип'ять. Що таке боротьба з атомом він знає не з чуток, адже сам з Фукусіми, де вісім років тому також стався вибух на АЕС.

Гірко, тому що тут можна було б почути багато дитячих радісних голосів. Але, на жаль, так сталося. Це справді гірко та сумно,

– розповідає турист з Японії Хірукі.

Зона відчуження стане придатною для проживання лише за 300 років. Тому для ще багатьох поколінь Прип'ять та прилеглі місця будуть лише місцем для туризму.

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Кожна людина, яка покидає зону відчуження, має пройти спеціальний радіаційний контроль. Якщо ж апарат покаже, що доля радіації перевищена, він просто не випустить. Проте навіть при показах, що все чисто, спеціалісти радять по приїзді випрати всі речі.

Що відомо про трагедію на Чорнобильській АЕС? У ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.





Фото пошкодженого 4-го реактора на ЧАЕС у 1986 році



З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.



Територія Білорусі після Чорнобильської трагедії постраждала навіть більше, аніж українська. Саме туди вітер поніс радіоактивну хмару. Так, згідно з даними вчених, Білорусь отримала близько 60% радіоактивного забруднення від загальної кількості в СРСР.



Чорнобильська катастрофа у цифрах