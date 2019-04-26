Как Чернобыльскую катастрофу вспоминают известные украинцы и пользователи соцсетей

26 апреля в Украине отмечают 33-ю годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Известные украинцы, политики и пользователи социальных сетей с грустью вспоминают страшную катастрофу.

"Цей дощ – як душ. Цей день такий ласкавий.

Сади цвітуть. В березах бродить сік.

Це солов’їна опера, Ла Скала!

Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік", – отрывок из стихотворения украинской писательницы Лины Костенко, который она опубликовала в сети.

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Президент Петр Порошенко, вспоминая трагедию, процитировал "Апокалипсис".

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"Затрубил третий ангел – и большая звезда спала с неба, пылая, как факел. И спала она на треть рек и источники вод. И имя Зари той – "Полынь". И стала треть воды, как полынь, и много людей умерли от воды, потому прогоркла она. И упала звезда-полынь с неба в траву по имени Чернобыль...", – говорится в сообщении главы государства.

А вот известный телеведущий и шоумен раскритиковал тех, кто в один день сначала с грустью вспоминают катастрофу на ЧАЭС, а потом развлекаются на дискотеках.

Главное – это траурным голосом записать перебивку: "Сегодня день памяти Чернобыльской трагедии. Мы помним!" А потом крутишь дискач, как ни в чем не бывало! Коллеги, поговорку о трусах и крестике знаете?,

– написал Притула в Facebook.

"Склоняю голову перед ликвидаторами последствий взрыва. Благодаря вам удалось локализовать аварию и спасти сотни тысяч жизней", – написал в сети премьер Владимир Грйосман и поделился видеозаписью с чествования героев Чернобыля.