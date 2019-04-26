Как Чернобыльскую катастрофу вспоминают известные украинцы и пользователи соцсетей
26 апреля в Украине отмечают 33-ю годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Известные украинцы, политики и пользователи социальных сетей с грустью вспоминают страшную катастрофу.
"Цей дощ – як душ. Цей день такий ласкавий.
Сади цвітуть. В березах бродить сік.
Це солов’їна опера, Ла Скала!
Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік", – отрывок из стихотворения украинской писательницы Лины Костенко, который она опубликовала в сети.
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Президент Петр Порошенко, вспоминая трагедию, процитировал "Апокалипсис".
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"Затрубил третий ангел – и большая звезда спала с неба, пылая, как факел. И спала она на треть рек и источники вод. И имя Зари той – "Полынь". И стала треть воды, как полынь, и много людей умерли от воды, потому прогоркла она. И упала звезда-полынь с неба в траву по имени Чернобыль...", – говорится в сообщении главы государства.
А вот известный телеведущий и шоумен раскритиковал тех, кто в один день сначала с грустью вспоминают катастрофу на ЧАЭС, а потом развлекаются на дискотеках.
Главное – это траурным голосом записать перебивку: "Сегодня день памяти Чернобыльской трагедии. Мы помним!" А потом крутишь дискач, как ни в чем не бывало! Коллеги, поговорку о трусах и крестике знаете?,
– написал Притула в Facebook.
Украинская группа ONUKA опубликовал в сети видео одного из своих выступлений, на котором исполнили песню "1968" о Чернобыльской трагедии. К слову, отец лидера группы Наты Жижченко был ликвидатором катастрофы на ЧАЭС.
"Чернобыльская трагедия – следствие потери независимости и оккупации врагом. Узнаем больше о влиянии тех событий. В "Октябре" будут показывать фильм "Врата". Сходите, если не видели", – призвала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"33 года прошло со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Герои-ликвидаторы своим бессмертным подвигом спасли жизнь миллионов, ценой собственной жизни защитили Украину от ядерного апокалипсиса", – написал в сети секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.
"Чернобыльская трагедия оставила страшный след в истории нашего народа. Она стала приговором Советской империи, но также показала: героизм небольшого количества людей может спасти целый мир", – написал министр юстиции Павел Петренко.
Смотрите видео с главными фактами о Чернобыльской катастрофе: