Чернобыль: 12 фактов об аварии, городе и животных

Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года – мир стал свидетелем одной из самых ужасных катастроф в истории человечества. В этом году исполняется 33 года со дня страшной трагедии.

Что было и что изменилось в зоне отчуждения возле ЧАЭС – читайте в познавательном материале.

Чернобыльская катастрофа: сверхмощный взрыв

Утечку радиации в результате взрыва на четвертом энергоблоке ЧАЭС приравнивают к взрыву 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму.

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А распространение реактивного материала было настолько масштабным, что радиоактивные дожди выпали по всей Европе, и даже в Ирландии.

Цифра

По разным данным, от 600 до 800 тысяч человек со всего СССР принимали участие в ликвидации последствий на ЧАЭС. От 4 000 до 10 000 человек погибли от последствий взрыва. Более 70 тысяч из них стали инвалидами.

Под радиоактивное излучение в результате взрыва в Чернобыле попали 1,9 млн человек в Украине. В общем – 8,4 млн человек в Беларуси, России, Украине и других странах, в частности, Европы.



Чернобыльская катастрофа в цифрах

Были эвакуированы 47 500 жителей Припяти. Сейчас в зоне отчуждения проживают 140 человек – так называемых самопоселенцев.

Примерно 7 миллионам людей в Украине, России и Беларуси выплачивают компенсацию.

На то время ЧАЭС с ее четырьмя блоками обеспечивала 10% от потребностей Украины в электроэнергии. А правительство хотело построить еще два энергоблока, но так и не успело.

Авария в Чернобыле: особая маркировка

Чернобыльская катастрофа настолько глобальна, что ей присвоили 7-й уровень опасности по Международной шкале ядерных событий (INES) – события в Чернобыле стали локальной катастрофой с глобальными последствиями.

К слову, 7-й уровень опасности также присвоили аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии, которая произошла в 2011 году в результате землетрясения.

Не Украина

Больше всего от катастрофы на ЧАЭС пострадала не Украина, а Беларусь, которая получила 70% радиационного загрязнения из Чернобыля. Последствия для страны оценили в 235 миллиардов долларов США.



Чернобыльская катастрофа произошла в 1986 году

Жители страны на себе ощутили действие радиационного загрязнения, пятая часть земель считается слабо зараженной радиацией, что сделало почву непригодной для выращивания культур.

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В стране участились случаи лейкемии и рака щитовидной железы, люди чаще обращаются к медикам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Сердце" хасидизма

Город Чернобыль во второй половине ХVIII века был одним из главных центров хасидизма, по своей значимости не уступая Умани. В конце XIX века население города составляло более 10 тысяч человек, из которых две трети были евреями. В городе было около 10 синагог.

Что такое хасидизм? Это мистическое ответвление иудаизма, возникшее на территории Украины в первой половине XVIII века, как оппозиция к догматически-обрядовому формализму и раввинской ортодоксии, и быстро распространилось по Восточной Европе.

Авария в Чернобыле: рыжий лес

Мощная утечка радиации "покрасила" лес близ Чернобыльской АЭС в ярко рыжий цвет. С того времени он называется "Рыжий лес".



Рыжий лес в Чернобыле

Опасные зоны

Радиация не распространяется равномерно вокруг ЧАЭС, а оседает островками. Некоторые участки в 10-километровой зоне в десятки раз опаснее, чем территория, прилегающая к АЭС.

В частности, одной из таких зон является стела "ЧАЭС им. В.И.Ленина" – здесь радиационный фон может достигать аж 1200 микрорентген/ч, когда возле самой станции фон не превышает 300 мкР/час.

Для сравнения, радиационный фон Киева по состоянию на сейчас составляет около 11 мкР/час.

Проект "Укрытие"

Сооружение "укрытия" в виде арки над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС. началось в 2012 году.

Его ширина составляет 257 метров, длина – 150 и высота 108 метров. Вес конструкций достигает 29 000 тонн. Ежедневно над строительством арки работало около 3000 человек.



Строительство "Укрытия" над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС

Европейские дороги

Ага, сейчас будете удивлены или вообще не поверите, но дороги в зоне отчуждения идеально ровные, без единой выбоины.

Ровное асфальтовое покрытие положено, чтобы не разбрасывать радиоактивные отходы, которые перевозятся в грузовиках на исследование или хранение. Максимальная скорость движения для грузовика с отходами – 40 км/час.

Чернобыльская катастрофа: новая жизнь

Природа, лишенная влияния человека в течение 30 лет, забурлила в зоне ЧАЭС с новой силой – Чернобыль кишит дикими животными.

Чернобыль кишит дикими животными

Популяция и разнообразие видов в зоне отчуждения могут конкурировать с самыми известными заповедниками и национальными парками мира.

Здесь процветает популяция волков, оленей, орлов, бобров, лисиц и других животных. А также здесь опять появились уникальные для нашей страны бурые медведи.

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В зоне отчуждения ученые также зафиксировали рысей, диких кабанов, лосей, зайцев, речных выдр, косуль, сов, журавлей и других животных.

Также в зоне отчуждения есть несколько видов летучих мышей, которые занесены в международную "Красную книгу".



Чернобыль кишит уникальными животными

Авария на Чернобыле: фильм "Арка"

О Чернобыле уже сняли немало фильмов, но короткометражный фильм-постсимфония "Арка", полностью снятый в Чернобыльской зоне, собрал престижные награды по всему миру.

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В основу фильма легла история мальчика, который вырос в Припяти, кадры кинохроники, а также музыка, специально написанная для фильма.

Тизер фильма "Арка" – видео

Клипы в зоне отчуждения

Культовая группа Pink Floyd презентовала в 2014 году клип на композицию "Marooned", снятый в городе-призраке Припяти. Его на канале группы посмотрели 19 млн раз.

Pink Floyd – Marooned: смотрите видео

Также история о Чернобыле вошла к короткометражный фильм-путешествие шотландского поп-рок певца Паоло Нутини. Клип снимался на песню "Iron Sky". Видео посмотрели более 2 млн раз.

Paolo Nutini – Iron Sky: смотрите видео

Летом 2018-го британская брит-поп-рок-группа Suede презентовала клип на песню "Life Is Golden". Видео собрало на YouTube более 845 000 просмотров.

Suede – Life Is Golden: смотрите видео

Что случилось на Чернобыльской АЭС – видео