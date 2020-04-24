Лесные пожары в Чернобыле: инфографика

Недавний пожар в зоне отчуждения бушевал более 10 дней и почти вплотную подобрался к ядерным реакторам. 24 канал предлагает ознакомиться с последними масштабными пожарами, которые бушевали в Чернобыльской зоне.

Последний пожар в зоне отчуждения произошел 4 апреля. Правоохранители задержали двух мужчин. Один из них решил поджечь траву и мусор. Но три небольших костра обернулись настоящим пожаром, ведь из-за сильного ветра огонь быстро распространился сухостоем.

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14 апреля пожарным удалось обуздать открытый огонь, но уже 16 апреля снова возобновились пожары. В ГСЧС сообщили, что из-за сильного ветра возникли три места возгорания. Впрочем они не являются масштабными и не представляют особой угрозы.

Сейчас спасатели остановили распространение огня, но отдельные очаги тления до сих пор есть.

Последние 5 пожаров, произошедших в Чернобыльской зоне, были из-за поджога сухостоя и неосторожно брошенного окурка или заброшенного костра.

Пожары в зоне отчуждения:

Самый масштабный пожар в зоне отчуждения пылал в конце апреля 2015 года. Тогда пламя уничтожило 300 гектаров леса.

В 2017 году пожар длился 2 дня, огонь уничтожил 25 гектаров.

В течение дня в 2018 году – сгорело 5 гектаров.

В 2019 году в течение дня сгорело 20 гектаров.



Пожары в Чернобыльской зоне / Инфографика 24 канала

Последствия последнего пожара в зоне отчужденияСгорел частично и знаменитый "рыжий лес". В опасности было и хранилище радиоактивных отходов "Подлесный" – там всего в 2 километрах бушевал пожар. Полностью выгорели также 12 сел – в частности, Лелив, Копачов, Полесское и Грезля. От огня пострадал и сам город Чернобыль.



Ущерб, который причинил огонь животному миру, подсчитать пока не удалось.



Также из-за пожара немало животных также потеряли свои дома. Во время пожара сгорели также кормушки и солонцы, куда приходили питаться копытные.



Больше всего от огня пострадали амфибии, рептилии, мышевидные грызуны. Ведь они не могут быстро убежать от огня и задымления.