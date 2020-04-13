Пожар в Чернобыльской зоне 1986 – 2020: впечатляющие фото
В зоне отчуждения пожарные до сих пор не могут потушить огонь, пылающий уже десятый день. В Чернобыле горят не только леса, но и заброшенные деревни. 24 канал решил вспомнить, как пожарные боролись с огнем на ЧАЭС.
26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися два теплових вибухи, які повністю зруйнували реактор. Катастрофа забрала здоров'я та життя багатьох людей, які відчайдушно боролися з наслідками аварії.
Важливо Масштабна пожежа у Чорнобилі: наскільки це небезпечно для Києва
Зараз пожежники невтомно продовжують гасити полум'я в Чорнобильскому лісі.
Ліквідатори пожежі на ЧАЕС / Архівні фото
Пожежа в Чорнобильскій зоні – горять ліси та покинуті будинки / Фото: Facebook / Фото: пресслужба ДСНС
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