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      Пожар в Чернобыльской зоне 1986 – 2020: впечатляющие фото

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      Як боролися пожежники у різні роки / 24tv.ua

      В зоне отчуждения пожарные до сих пор не могут потушить огонь, пылающий уже десятый день. В Чернобыле горят не только леса, но и заброшенные деревни. 24 канал решил вспомнить, как пожарные боролись с огнем на ЧАЭС.

      26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися два теплових вибухи, які повністю зруйнували реактор. Катастрофа забрала здоров'я та життя багатьох людей, які відчайдушно боролися з наслідками аварії.

      Важливо Масштабна пожежа у Чорнобилі: наскільки це небезпечно для Києва

      Зараз пожежники невтомно продовжують гасити полум'я в Чорнобильскому лісі. 

      Ліквідатори пожежі на ЧАЕС / Архівні фото

       

      Пожежа в Чорнобильскій зоні – горять ліси та покинуті будинки / Фото: Facebook / Фото: пресслужба ДСНС

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Пожар в Чернобыльской зоне Пожар Чернобыль
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