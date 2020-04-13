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      Пожежа в Чорнобильській зоні 1986 – 2020: вражаючі фото

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      Як боролися пожежники у різні роки / 24tv.ua

      У зоні відчуження пожежники досі не можуть приборкати вогонь, який палає вже десятий день. У Чорнобилі горять не лише ліси, але й покинуті села. 24 канал вирішив пригадати, як пожежники боролися з вогнем на ЧАЕС.

      26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися два теплових вибухи, які повністю зруйнували реактор. Катастрофа забрала здоров'я та життя багатьох людей, які відчайдушно боролися з наслідками аварії.

      Важливо Масштабна пожежа у Чорнобилі: наскільки це небезпечно для Києва

      Зараз пожежники невтомно продовжують гасити полум'я в Чорнобильскому лісі. 

      Ліквідатори пожежі на ЧАЕС / Архівні фото

       

      Пожежа в Чорнобильскій зоні – горять ліси та покинуті будинки / Фото: Facebook / Фото: пресслужба ДСНС

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа Чорнобиль
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