Пожежа в Чорнобильській зоні 1986 – 2020: вражаючі фото

У зоні відчуження пожежники досі не можуть приборкати вогонь, який палає вже десятий день. У Чорнобилі горять не лише ліси, але й покинуті села. 24 канал вирішив пригадати, як пожежники боролися з вогнем на ЧАЕС.

26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися два теплових вибухи, які повністю зруйнували реактор. Катастрофа забрала здоров'я та життя багатьох людей, які відчайдушно боролися з наслідками аварії. Важливо Масштабна пожежа у Чорнобилі: наскільки це небезпечно для Києва Зараз пожежники невтомно продовжують гасити полум'я в Чорнобильскому лісі. Ліквідатори пожежі на ЧАЕС / Архівні фото Пожежа в Чорнобильскій зоні – горять ліси та покинуті будинки / Фото: Facebook / Фото: пресслужба ДСНС