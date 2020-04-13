Пожежа в Чорнобильській зоні 1986 – 2020: вражаючі фото
У зоні відчуження пожежники досі не можуть приборкати вогонь, який палає вже десятий день. У Чорнобилі горять не лише ліси, але й покинуті села. 24 канал вирішив пригадати, як пожежники боролися з вогнем на ЧАЕС.
26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися два теплових вибухи, які повністю зруйнували реактор. Катастрофа забрала здоров'я та життя багатьох людей, які відчайдушно боролися з наслідками аварії.
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Зараз пожежники невтомно продовжують гасити полум'я в Чорнобильскому лісі.
Ліквідатори пожежі на ЧАЕС / Архівні фото
Пожежа в Чорнобильскій зоні – горять ліси та покинуті будинки / Фото: Facebook / Фото: пресслужба ДСНС
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