Начальник рекрутингу 20 ОПБС К-2 Ярослав Калінін розповів 24 Каналу, яка кількість людей бажає знову повернутися служити після самовільного залишення частини і скільки військових дезертують з його полку.

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Яке покарання за друге СЗЧ

Якщо військовослужбовець хоче повернутися до війська, він буде звільнений від кримінальної відповідальності після поновлення на службу.

Однак, якщо це вже другий випадок СЗЧ, то звільнитися від кримінальної відповідальності не вийде, людина буде притягнута до покарання. Термін може варіюватися від 5 до 10 років залежно від характеру порушення (самовільне залишення частини або дезертирство).

Існує також ситуація, коли військовослужбовці йдуть вперше, але не мають наміру повертатися на службу. Це також створює проблеми, оскільки в такому випадку може бути складно уникнути наслідків.

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"Важливо приймати зважене рішення і повертатися на службу, оскільки у військових є можливість вибору підрозділу, де вони можуть бути корисними", – зазначив Ярослав Калінін.

Скільки охочих поновитися на службі

Що стосується кількості тих, хто бажає повернутися на службу після СЗЧ, то наразі в полку К-2 є понад 500 поновлених, хоча аж 2 тисячі охочих. Люди приходять за різними алгоритмами, зокрема через спрощену процедуру, що діяла до 1 березня, за рішенням суду чи через батальйони резерву оперативного командування.

Ми комунікуємо переважно з тими, хто дійсно хоче поновитися,

– начальник рекрутингу.

Однак є випадки, коли його полк забирав військовослужбовців, яких раніше затримувала Військова служба правопорядку. Їм пропонували адекватні умови служби. Однак така робота потребує особливого підходу, оскільки у таких військовослужбовців часто відсутня внутрішня мотивація, що негативно впливає на їх результати та подальшу службу.

Як у К-2 борються із СЗЧ

У підрозділі К-2 ризик самовільного залишення частини мінімальний – менш як 1%, приблизно чотири військовослужбовці. Це результат ретельної роботи з кандидатами, психологічної підтримки та індивідуальних співбесід.

Ми виявляємо тих, хто може бути для нас проблемним, і відповідно їх "відсіваємо",

– резюмував Калінін.

Раніше у К-2 назвали основні мотиви військовослужбовців, які самовільно залишають частину та що необхідно зробити, щоб цьому запобігти.