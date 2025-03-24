Начальник рекрутинга 20 ОПБС К-2 Ярослав Калинин рассказал 24 Каналу, какое количество людей желает снова вернуться служить после самовольного оставления части и сколько военных дезертируют из его полка.

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Какое наказание за второе СВЧ

Если военнослужащий хочет вернуться в армию, он будет освобожден от уголовной ответственности после восстановления на службу.

Однако, если это уже второй случай СЗЧ, то освободиться от уголовной ответственности не получится, человек будет привлечен к наказанию. Срок может варьироваться от 5 до 10 лет в зависимости от характера нарушения (самовольное оставление части или дезертирство).

Существует также ситуация, когда военнослужащие уходят впервые, но не намерены возвращаться на службу. Это также создает проблемы, поскольку в таком случае может быть сложно избежать последствий.

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"Важно принимать взвешенное решение и возвращаться на службу, поскольку у военных есть возможность выбора подразделения, где они могут быть полезными", – отметил Ярослав Калинин.

Сколько желающих восстановиться на службе

Что касается количества тех, кто желает вернуться на службу после СЗЧ, то сейчас в полку К-2 есть более 500 восстановленных, хотя аж 2 тысячи желающих. Люди приходят по разным алгоритмам, в частности через упрощенную процедуру, действовавшую до 1 марта, по решению суда или через батальоны резерва оперативного командования.

Мы общаемся преимущественно с теми, кто действительно хочет восстановиться,

– начальник рекрутинга.

Однако есть случаи, когда его полк забирал военнослужащих, которых ранее задерживала Военная служба правопорядка. Им предлагали адекватные условия службы. Однако такая работа требует особого подхода, поскольку у таких военнослужащих часто отсутствует внутренняя мотивация, что негативно влияет на их результаты и дальнейшую службу.

Как в К-2 борются с СЗЧ

В подразделении К-2 риск самовольного оставления части минимальный – менее 1%, примерно четыре военнослужащих. Это результат тщательной работы с кандидатами, психологической поддержки и индивидуальных собеседований.

Мы выявляем тех, кто может быть для нас проблемным, и соответственно их "отсеиваем",

– резюмировал Калинин.

Ранее в К-2 назвали основные мотивы военнослужащих, которые самовольно покидают часть и что необходимо сделать, чтобы это предотвратить.