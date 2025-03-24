Однако, работникам критически важных предприятий доступно бронирование от мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника отдела воинского учета и бронирования Николаевского областного ТЦК и СП Олега Чуба в эфире телемарафона.

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Кто может получить бронирование от мобилизации

По словам Олега Чуба, бронирование военнообязанных работников возможно только в том случае, если предприятие выполняет мобилизационное задание. Он объясняет, что, согласно 45-му постановлению Кабинета министров, документальное оформление бронирования возможно только после начала выполнения мобилизационного задания.

Однако, если предприятие не получило такого задания или не является критически важным для экономики и жизнедеятельности, его работники не переводятся на специальный учет.

Отметим, что для того, чтобы получить статус критически важного предприятия и забронировать своих работников оно должно соответствовать определенным критериям. В частности, средняя зарплата на предприятии должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты.

Кроме того, предприятие не может иметь задолженности по уплате всех налогов.