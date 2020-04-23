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      От пожара в Чернобыле спасли краснокнижного жеребенка Пржевальского: фото, видео

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      Волонтеры спасли жеребенка / facebook.com/zapovidnyk2018/

      Пожары в Чернобыльской зоне, которые до сих пор пытаются потушить спасатели, нанесли огромный ущерб экосистеме. Беда убила сотни животных и деревьев. Лесники обнаружили на пепелище брошенного жеребенка лошади Пржевальского.

      Животное бродило одно и нуждалось в опеке и оперативной помощи ветеринаров, сообщил в фейсбуке Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

      Раньше После пожаров в Чернобыльской зоне дикие лошади возвращаются домой: видео

      Малышу всего около 2 недель. Волонтеры-зоозащитники быстро и беспрепятственно перевезли его через КПП и отвезли в приют для диких животных.

      Обратите внимание! Лошади Пржевальского – это единственный представитель отряда непарнокопытных в дикой фауне Украины. Их разводят в заповеднике Аскания-Нова, а в Чернобыльской зоне отчуждения с 1998 года существует дикая популяция лошадей.

      Сейчас лошадь Пржевальского уже осваивается в новом доме. Специалисты приюта заметили у нее ожоги от блуждания по пожарищу и другие проблемы. Однако обещают помочь.


      Сейчас жеребенок чувствует себя лучше / Фото из фейсбука Чернобыльского заповедника

      Для нового жителя приюта уже заказали необходимое специальное молоко.

      Ветеринары делают все, что могут. Он очень крошечный, менее месяца от роду... Просим поддержать нас! Это краснокнижная лошадка, но главное – это ребенок и он ищет в нас родителей и заботу,
      – добавили в приюте.

      Как спасали крошечного жеребенка: смотрите видео

      Пожар в Чернобыльской зоне: коротко

      • Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
      • Наихудшей ситуация была 5 и 14 апреля. На второй день пожара его общая площадь составляла около 100 гектаров.
      • 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов.
      • По состоянию на 23 апреля огня уже нет, но пожарные до сих пор ликвидируют очаги тления.
      • Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.
      • Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах. Из-за того, что они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону и его разнесло на большую площадь.

      О последствиях пожара в Чернобыльской зоне – читайте здесь.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Чернобыль Экология Мир животных Пожар Пожар в Чернобыльской зоне
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