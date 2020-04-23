Від пожежі у Чорнобилі врятували червонокнижне лоша Пржевальського: фото, відео

Пожежі у Чорнобильській зоні, які досі намагаються загасити рятувальники, завдали величезної шкоди екосистемі. Лихо вбило сотні тварин та дерев. Лісники виявили на згарищі кинуте маленьке лоша – конячку Пржевальського.

Тварина бродила сама та потребувала опіки та оперативної допомоги ветеринарів, повідомив у фейсбуці Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

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Малюку лише близько 2 тижнів. Волонтери-зоозахисники швидко і безперешкодно перевезти його через КПП та відвезли у притулок для диких тварин.

Зверніть увагу! Коні Пржевальського – це єдиний представник ряду непарнокопитних в дикій фауні України. Їх розводять в заповіднику Асканія-Нова, а в Чорнобильській зоні відчуження з 1998 року існує дика популяція коней.

Зараз коник Пржевальського вже освоюється в новій оселі. Фахівці притулку помітили в нього опіки від блукання згарищем та інші проблеми. Однак обіцяють допомогти.



Зараз лоша почуває себе краще / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника

Для нового мешканця притулку уже замовили необхідне спеціальне молоко.

Ветеринари роблять все, що можуть. Вона дуже крихітна – менш як місяць від роду... Просимо підтримати нас! Це червонокнижна конячка, але головне – це дитина і вона шукає в нас батьків і турботу,

– додали у притулку.

Як рятували крихітне лоша: дивіться відео

Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко

Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.

Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів.

14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.

Станом на 23 квітня вогню вже немає, але пожежники досі гатять осередки тління.

Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.

Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.

Про наслідки від пожежі в Чорнобильській зоні – читайте тут.