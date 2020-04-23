Від пожежі у Чорнобилі врятували червонокнижне лоша Пржевальського: фото, відео
Пожежі у Чорнобильській зоні, які досі намагаються загасити рятувальники, завдали величезної шкоди екосистемі. Лихо вбило сотні тварин та дерев. Лісники виявили на згарищі кинуте маленьке лоша – конячку Пржевальського.
Тварина бродила сама та потребувала опіки та оперативної допомоги ветеринарів, повідомив у фейсбуці Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.
Раніше Після пожеж у Чорнобильській зоні дикі коні повертаються додому: відео
Малюку лише близько 2 тижнів. Волонтери-зоозахисники швидко і безперешкодно перевезти його через КПП та відвезли у притулок для диких тварин.
Зверніть увагу! Коні Пржевальського – це єдиний представник ряду непарнокопитних в дикій фауні України. Їх розводять в заповіднику Асканія-Нова, а в Чорнобильській зоні відчуження з 1998 року існує дика популяція коней.
Зараз коник Пржевальського вже освоюється в новій оселі. Фахівці притулку помітили в нього опіки від блукання згарищем та інші проблеми. Однак обіцяють допомогти.
Зараз лоша почуває себе краще / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
Для нового мешканця притулку уже замовили необхідне спеціальне молоко.
Ветеринари роблять все, що можуть. Вона дуже крихітна – менш як місяць від роду... Просимо підтримати нас! Це червонокнижна конячка, але головне – це дитина і вона шукає в нас батьків і турботу,
– додали у притулку.
Як рятували крихітне лоша: дивіться відео
Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко
- Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів.
- 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
- Станом на 23 квітня вогню вже немає, але пожежники досі гатять осередки тління.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
- Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.
Про наслідки від пожежі в Чорнобильській зоні – читайте тут.
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