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      Від пожежі у Чорнобилі врятували червонокнижне лоша Пржевальського: фото, відео

      - Читать новость на русском
      Волонтери врятували лоша / facebook.com/zapovidnyk2018/

      Пожежі у Чорнобильській зоні, які досі намагаються загасити рятувальники, завдали величезної шкоди екосистемі. Лихо вбило сотні тварин та дерев. Лісники виявили на згарищі кинуте маленьке лоша – конячку Пржевальського.

      Тварина бродила сама та потребувала опіки та оперативної допомоги ветеринарів, повідомив у фейсбуці Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

      Раніше Після пожеж у Чорнобильській зоні дикі коні повертаються додому: відео

      Малюку лише близько 2 тижнів. Волонтери-зоозахисники швидко і безперешкодно перевезти його через КПП та відвезли у притулок для диких тварин.

      Зверніть увагу! Коні Пржевальського – це єдиний представник ряду непарнокопитних в дикій фауні України. Їх розводять в заповіднику Асканія-Нова, а в Чорнобильській зоні відчуження з 1998 року існує дика популяція коней.

      Зараз коник Пржевальського вже освоюється в новій оселі. Фахівці притулку помітили в нього опіки від блукання згарищем та інші проблеми. Однак обіцяють допомогти.


      Зараз лоша почуває себе краще / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника

      Для нового мешканця притулку уже замовили необхідне спеціальне молоко.

      Ветеринари роблять все, що можуть. Вона дуже крихітна – менш як місяць від роду... Просимо підтримати нас! Це червонокнижна конячка, але головне – це дитина і вона шукає в нас батьків і турботу,
      – додали у притулку.

      Як рятували крихітне лоша: дивіться відео

      Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко

      • Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
      • Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів.
      • 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
      • Станом на 23 квітня вогню вже немає, але пожежники досі гатять осередки тління.
      • Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
      • Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.

      Про наслідки від пожежі в Чорнобильській зоні – читайте тут.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Пожежа Чорнобиль Екологія Світ тварин Пожежа в Чорнобильській зоні
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