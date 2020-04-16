Після пожеж у Чорнобильській зоні дикі коні повертаються додому: відео

Масштабні пожежі у Чорнобильській зоні тривали 11 днів. Рятувальники досі намагаються загасити осередки тління, але дикі тварини вже почали повертатися до лісів.

Табун коней Пржевальського зафіксували сьогодні місцеві мешканці, повідомляє пресслужба МВС у твітері.

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На відео видно, що коні без поспіху пощипують траву там, де ще недавно не могли погасити полум’я.

"Так, зір вас не підводить. Це коні Пржевальського. Вони, як і багато інших тварин, законні власники зони відчуження", – додали в МВС.

Коні Пржевальського повернулися до зони відчуження: дивіться відео

Поки наші рятувальники долають осередки тління - пеньки та колоди дерев, жителі Чорнобильської зони повертаються додому



Так, зір вас не підводить. Це коні Пржевальського. Вони, як і багато інших тварин, законні власники зони відчуження pic.twitter.com/NyfeeTXIRX — МВС України (@MVS_UA) April 16, 2020

Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко

Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.

Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів. А 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.

Станом на 16 квітня вогню вже немає, але пожежники досі гатять осередки тління.

Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.

Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.

Про наслідки від пожежі в Чорнобильській зоні – читайте тут.