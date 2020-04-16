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      Після пожеж у Чорнобильській зоні дикі коні повертаються додому: відео

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      Дикі коні повертаються додому / shutterstock.com

      Масштабні пожежі у Чорнобильській зоні тривали 11 днів. Рятувальники досі намагаються загасити осередки тління, але дикі тварини вже почали повертатися до лісів.

      Табун коней Пржевальського зафіксували сьогодні місцеві мешканці, повідомляє пресслужба МВС у твітері.

      Зверніть увагу Рятувальники досі гасять місця тління у Чорнобилі: як виглядає зона відчуження – фото

      На відео видно, що коні без поспіху пощипують траву там, де ще недавно не могли погасити полум’я.

      "Так, зір вас не підводить. Це коні Пржевальського. Вони, як і багато інших тварин, законні власники зони відчуження", – додали в МВС.

      Коні Пржевальського повернулися до зони відчуження: дивіться відео

      Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко

      • Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
      • Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів. А 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
      • Станом на 16 квітня вогню вже немає, але пожежники досі гатять осередки тління.
      • Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
      • Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.

      Про наслідки від пожежі в Чорнобильській зоні – читайте тут.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Чорнобиль Світ тварин Пожежа Пожежа в Чорнобильській зоні
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