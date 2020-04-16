Після пожеж у Чорнобильській зоні дикі коні повертаються додому: відео
Масштабні пожежі у Чорнобильській зоні тривали 11 днів. Рятувальники досі намагаються загасити осередки тління, але дикі тварини вже почали повертатися до лісів.
Табун коней Пржевальського зафіксували сьогодні місцеві мешканці, повідомляє пресслужба МВС у твітері.
Зверніть увагу Рятувальники досі гасять місця тління у Чорнобилі: як виглядає зона відчуження – фото
На відео видно, що коні без поспіху пощипують траву там, де ще недавно не могли погасити полум’я.
"Так, зір вас не підводить. Це коні Пржевальського. Вони, як і багато інших тварин, законні власники зони відчуження", – додали в МВС.
Коні Пржевальського повернулися до зони відчуження: дивіться відео
Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко
- Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів. А 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
- Станом на 16 квітня вогню вже немає, але пожежники досі гатять осередки тління.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
- Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.
Про наслідки від пожежі в Чорнобильській зоні – читайте тут.
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