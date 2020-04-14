Пожежу в Чорнобилі вдалося погасити, але є осередки тління
Масштабні пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, які палали 11 днів поспіль, врешті вдалося погасити. У цьому рятувальникам неабияк допоміг дощ, який почався в ніч на 14 квітня.
Радісну новину спершу повідомив виконувач обов’язків глави Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов на своїй фейсбук-сторінці.
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Якщо коротко, – пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті данні які є в нас – в цілому в нормі,
– написав він.
Фірсов додав, що нараз перебуває на місці подій, а також додав: вогнеборцям, що понад 10 діб боролися з полум’ям у зоні відчуження, треба сказати "велике дякую".
Згодом цю інформацію підтвердили й рятувальники. Про це доповів президенту Зеленському глава ДСНС Микола Чечоткін під час селекторної наради. За його словами, пожежі вже немає, однак є осередки тління. Їх загасять за кілька днів.
Чечоткін також додав, що напередодні, після 16 години відбулося погіршення ситуації через шквальний вітер, тож вогонь було складно контролювати. Тому ДСНС відправила більшу кількість техніки та особового складу на ліквідацію пожежі.
Дощ, який пройшов на території, допоміг вогнеборцям впоратися з ситуацією швидше.
"Загалом учора пожежна авіація здійснила 227 вильотів, було використано 500 тонн води. Радіаційний фон у зоні відчуження зберігається у нормі й не підвищується", – розповів глава ДСНС.
Одночасно з гасінням пожежі на території зони відчуження рятувальники не допустила перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об’єкти "Укриття", "Вектор", розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами.
Зверніть увагу! Верховна Рада 13 квітня схвалила законопроєкт про підвищення штрафів за підпал трави. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень.
Дуже радий, що Верховна Рада вчора проголосувала за підвищення штрафів за підпали, знищення лісів. Це швидка та правильна реакція влади на серйозні виклики. Попередні штрафи у декілька тисяч гривень були надто мізерним покаранням за такі серйозні злочини,
– зауважив під час наради Володимир Зеленський.
Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко
- Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів. А 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
- У ДСНС кажуть, що зараз ситуація є контрольованою. Осередки тління погасять за кілька днів.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
- Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.
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