14:21
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Пожар в Чернобыле удалось потушить

      - Читати новину українською
      Пожежу в Чорнобильській зоні вдалося погасити / Фото з соцмереж Єгора Фірсова

      Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые горели 11 дней подряд, наконец удалось погасить. В этом спасателям изрядно помог дождь, который начался в ночь на 14 апреля.

      Радостную новость сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей фейсбук-странице.

      Если коротко – пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас – в целом в норме,
      – написал он.

      Фирсов добавил, что сейчас находится на месте событий, а также добавил: пожарным, что более 10 суток боролись с пламенем в зоне отчуждения, надо сказать "большое спасибо".

      Новость дополняется ...

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Чернобыль Пожар Пожар в Чернобыльской зоне
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      12 апреля , 22:00 Китай заплатит за вирус, эпидемия спишет все промахи и Чечня на замке: блоги недели
      Блоги тижня
      12 апреля , 21:20 Новости о коронавирусе 12 апреля: Вербное воскресенье в карантине, режим катастрофы в США
      Альона Захарова