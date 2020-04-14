Пожар в Чернобыле удалось потушить
Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые горели 11 дней подряд, наконец удалось погасить. В этом спасателям изрядно помог дождь, который начался в ночь на 14 апреля.
Радостную новость сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей фейсбук-странице.
Если коротко – пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас – в целом в норме,
– написал он.
Фирсов добавил, что сейчас находится на месте событий, а также добавил: пожарным, что более 10 суток боролись с пламенем в зоне отчуждения, надо сказать "большое спасибо".
Новость дополняется ...
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