Пожар в Чернобыле удалось потушить

Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые горели 11 дней подряд, наконец удалось погасить. В этом спасателям изрядно помог дождь, который начался в ночь на 14 апреля.

Радостную новость сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей фейсбук-странице.

Если коротко – пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас – в целом в норме,

– написал он.

Фирсов добавил, что сейчас находится на месте событий, а также добавил: пожарным, что более 10 суток боролись с пламенем в зоне отчуждения, надо сказать "большое спасибо".

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