После пожаров в Чернобыльской зоне дикие лошади возвращаются домой: видео
Масштабные пожары в Чернобыльской зоне продолжались 11 дней. Спасатели до сих пор пытаются потушить очаги тления, но дикие животные уже начали возвращаться в леса.
Табун лошадей Пржевальского зафиксировали сегодня местные жители, сообщает пресс-служба МВД в твиттере.
Обратите внимание Спасатели до сих пор тушат места тления в Чернобыле: как выглядит зона отчуждения – фото
На видео видно, что лошади без спешки пощипывают траву там, где еще недавно не могли погасить пламя.
"Да, зрение вас не подводит. Это лошади. Они, как и многие другие животные, законные владельцы зоны отчуждения", – добавили в МВД.
Лошади вернулись в зону отчуждения: смотрите видео
Пожар в Чернобыльской зоне: коротко
- Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
- Плохой ситуация была 5 и 14 апреля. На второй день пожара ее общая площадь составила около 100 гектаров. А 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов.
- По состоянию на 16 апреля огня уже нет, но пожарные до сих пор тушат очаги тления.
- Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.
- Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах. Так как они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону и его разнесло на большую площадь.
О последствиях от пожара в Чернобыльской зоне – читайте здесь.
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