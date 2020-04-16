После пожаров в Чернобыльской зоне дикие лошади возвращаются домой: видео

Масштабные пожары в Чернобыльской зоне продолжались 11 дней. Спасатели до сих пор пытаются потушить очаги тления, но дикие животные уже начали возвращаться в леса.

Табун лошадей Пржевальского зафиксировали сегодня местные жители, сообщает пресс-служба МВД в твиттере.

Обратите внимание Спасатели до сих пор тушат места тления в Чернобыле: как выглядит зона отчуждения – фото

На видео видно, что лошади без спешки пощипывают траву там, где еще недавно не могли погасить пламя.

"Да, зрение вас не подводит. Это лошади. Они, как и многие другие животные, законные владельцы зоны отчуждения", – добавили в МВД.

Лошади вернулись в зону отчуждения: смотрите видео

Поки наші рятувальники долають осередки тління - пеньки та колоди дерев, жителі Чорнобильської зони повертаються додому



Так, зір вас не підводить. Це коні Пржевальського. Вони, як і багато інших тварин, законні власники зони відчуження pic.twitter.com/NyfeeTXIRX — МВС України (@MVS_UA) April 16, 2020

Пожар в Чернобыльской зоне: коротко

Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.

Плохой ситуация была 5 и 14 апреля. На второй день пожара ее общая площадь составила около 100 гектаров. А 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов.

По состоянию на 16 апреля огня уже нет, но пожарные до сих пор тушат очаги тления.

Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.

Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах. Так как они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону и его разнесло на большую площадь.

О последствиях от пожара в Чернобыльской зоне – читайте здесь.