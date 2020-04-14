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      Выгорели села и пострадали животные: каковы последствия пожара в Чернобыле

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      С 4 апреля спасатели укрощают масштабный пожар в Чернобыльской зоне. Огонь почти добрался к могильнику захоронения ядерных отходов и, в частности, к самой Чернобыльской атомной электростанции. Подробнее о пожаре и его последствиях узнавали корреспонденты 24 канала.

      Большое пламя и черный столб дыма – так почти 11 дней горела Чернобыльская зона.

      Важно Чернобыльская зона горит уже одиннадцатый день: последние новости, фото и видео

      Пламя добралось до города Припять. Сгорел частично и знаменитый "рыжий лес". В опасности было и хранилище радиоактивных отходов "Подлесный" –  всего в 2  километрах от него бушевал пожар. Дотла выгорели также 12 сел – в частности, Лелев, Копачи, Полесское и Грезля. От огня пострадал и сам город Чернобыль, а также немало животных.

      Дни борьбы с пожаром в Чернобыльской зоне: смотрите видео

      Чтобы побороть огонь привлекли 415 пожарных, с самолетов сбросили более 500 тонн воды. Только на утро 14 апреля пожар удалось ликвидировать. На помощь спасателям пришла природа – в Чернобыльской зоне начался  дождь. Открытого огня нет, но до сих пор тлеет трава.

      Сейчас в Чернобыле не дыма, ничего нет. Есть в отдельных ячейках задымленность. Полностью, возможно даже сказать, что на 80% пожары локализованы. Сейчас работает авиаразведка,
      – сообщила и.о. главы агентства по управлению зоной отчуждения (февраль-апрель 2020) Екатерина Павлова.

      В Госэкоинспекции успокоили, что несмотря на масштабный пожар, радиационный фон в Чернобыле и в Киеве в пределах нормы.

      "По состоянию на сейчас, те данные, которые у нас есть и замеры, которые мы делали сегодня, состояние радиационного загрязнения в норме. Мы непосредственно проверяли и радиационные хранилища, чтобы состояние радиационного загрязнения было в норме. Он  в норме", – добавил и.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

      Полиция задержала двух поджигателей, которые причастны к пожару. Первый – поджог траву ради забавы. Второй – поджог траву во дворе.

      Пожежа у Чорнобилі
      Пожар в Чернобыле / фото: пресс-служба ГСЧС

      Продолжаются досудебные расследования по 4 уголовным производствам. В двух уголовных производствах уже установлены лица причастные к возникновению пожара, в других – полиция расследует, – пресс-секретарь Нацполиции Киевщины Виталия Гроховская.

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      В Госагентстве по управлению Зоной отчуждения подсчитывают убытки от пожара. Предварительно оценивают их в десятки миллионов гривен.

      Смотрите видео: почему нельзя сжигать сухую траву

       

      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Пожар Чернобыль Пожар в Чернобыльской зоне Новости Украины
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