Вигоріли села та постраждали тварини: які наслідки пожежі в Чорнобилі

З 4 квітня рятувальники приборкують масштабну пожежу в Чорнобильській зоні. Вогонь майже дістався до могильника похованих ядерних відходів і, зокрема, до самої Чорнобильської атомної електростанції. Детальніше про пожежу та її наслідки дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

Велике полум'я та чорний стовп диму – так майже 11 днів палала Чорнобильська зона.

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Полум'я дісталося аж до міста Прип'ять. Згорів частково і славнозвісний "рудий ліс". В небезпеці було і сховище радіоактивних відходів "Підлісний" – там всього за 2 кілометри вирувала пожежа. Вщент вигоріли також 12 сіл – зокрема, ЛелІв, КопачІв, Поліське та Грезля. Від вогню постраждало і саме місто Чорнобиль, а також чимало тварин.

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Аби побороти вогонь залучили 415 пожежників, із літаків скинули понад 500 тонн води. Тільки на ранок 14 квітня пожежу вдалося ліквідувати. На допомогу рятувальникам прийшла природа – у Чорнобильській зоні почав падати дощ. Відкритого вогню немає, але досі тліє трава.

Зараз в Чорнобилі не диму, нічого немає. Є в окремих осередках задимленість. Повністю, можливо навіть сказати, що на 80% пожежі локалізовані. Наразі працює авіарозвідка,

– повідомив в.о голови агентства з управління зоною відчуження (лютий-квітень 2020) Катерина Павлова.

В Держекоінспекції заспокоїли, що попри масштабну пожежу, радіаційний фон в Чорнобилі та в Києві в межах норми.

"Станом на зараз, ті дані, які у нас є і заміри, які ми робили сьогодні, стан радіаційного забруднення в нормі. Ми безпосередньо перевіряли й радіаційні сховища, щоб стан радіаційного забруднення був в нормі. Він є в нормі", – додав в.о. глави Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.

Поліція затримала двох паліїв, які причетні до пожежі. Перший – палив траву задля забави. Другий – палив траву на подвір'ї.



Пожежа у Чорнобилі / Фото: пресслужба ДСНС

Тривають досудові розслідування у 4 кримінальних провадженнях. В двох кримінальних провадженнях вже встановлені особи причетні до виникнення пожежі, в інших – поліція розслідує, – прессекретар Нацполіції Київщини Віталія Гроховська.

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В Держагентстві з управління Зоною відчуження підраховують збитки від пожежі. Попередньо оцінюють їх у десятки мільйонів гривень.

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