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      С популярного китайского сайта исчез сериал "Чернобыль": как это связано с коронавирусом

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      С китайского сайта с фильмами из-за коронавируса исчез сериал "Чернобыль" / Скриншот из сериала "Чернобыль"

      С популярного китайского ресурса с фильмами Douban исчез сериал "Чернобыль". В комментариях пользователи обсуждали коронавирус и действия китайских властей.

      Об удалении страницы о "Чернобыле" написал в твиттере журналист South China Morning Post Джош Е.

      Обратите внимание: Билл Гейтс предсказал серьезную пандемию в Китае еще год назад, – СМИ

      В комментариях под сериалом люди обсуждали распространение смертельного коронавируса. А также проводили аналогии действий китайских властей с поведением советского руководства.

      После этих сообщений сценарист сериала Крейг Мейзин обратился к своим подписчикам, спросив, действительно ли "Чернобыль" удалили с сайта Douban. Часть подтвердила это, другие же написали, что сейчас могут посмотреть информацию о сериале.

      Важно! Ресурс Douba – аналог крупнейшей базы данных о фильмах IMDb.

       

      Что известно о сериале "Чернобыль"?Британско-американский драматический сериал, созданный и написанный Крэйгом Мезином и срежиссированный Юганом Ренко. События в нем разворачиваются после взрыва реактора на ЧАЭС – одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В частности, в сериале речь идет о действиях советской власти, которая не справилась с распространением радиации, последствиями катастрофы. А самое главное – критически долго не сообщала населению и мировому сообществу об угрозе.

      Основное о смертельном коронавирусе

      • В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение. Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.
      • В Украине не зафиксирован ни один случай заболевания. Однако Министерство здравоохранения принимает меры безопасности. В частности, всех пассажиров, прибывших из Китая, проверяют на наличие признаков заболевания. Подробно о том, где зафиксировали смертельное заболевание, читайте здесь.
      • Симптомы коронавируса: лихорадка, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, слабость.

      Смертельный коронавирус: что известно о болезни – смотрите видео

      Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространется по миру
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Китай Коронавирус 2020 Новости политики Чорнобыль сериал Чернобыль
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