С популярного китайского сайта исчез сериал "Чернобыль": как это связано с коронавирусом

С популярного китайского ресурса с фильмами Douban исчез сериал "Чернобыль". В комментариях пользователи обсуждали коронавирус и действия китайских властей.

Об удалении страницы о "Чернобыле" написал в твиттере журналист South China Morning Post Джош Е.

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В комментариях под сериалом люди обсуждали распространение смертельного коронавируса. А также проводили аналогии действий китайских властей с поведением советского руководства.

После этих сообщений сценарист сериала Крейг Мейзин обратился к своим подписчикам, спросив, действительно ли "Чернобыль" удалили с сайта Douban. Часть подтвердила это, другие же написали, что сейчас могут посмотреть информацию о сериале.

Важно! Ресурс Douba – аналог крупнейшей базы данных о фильмах IMDb.

#Chernobyl has been removed from China's IMDb. Its discussion and community pages were where people go to have cryptic and insinuating discussions about the coronavirus outbreak in Wuhan and the local government's handling thereof. pic.twitter.com/hQwePRgVJw — Josh Ye 葉嘉栩 (@TheRealJoshYe) 26 січня 2020 р.

Что известно о сериале "Чернобыль"?Британско-американский драматический сериал, созданный и написанный Крэйгом Мезином и срежиссированный Юганом Ренко. События в нем разворачиваются после взрыва реактора на ЧАЭС – одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В частности, в сериале речь идет о действиях советской власти, которая не справилась с распространением радиации, последствиями катастрофы. А самое главное – критически долго не сообщала населению и мировому сообществу об угрозе.

Основное о смертельном коронавирусе

В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение. Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

В Украине не зафиксирован ни один случай заболевания. Однако Министерство здравоохранения принимает меры безопасности. В частности, всех пассажиров, прибывших из Китая, проверяют на наличие признаков заболевания. Подробно о том, где зафиксировали смертельное заболевание, читайте здесь.

Симптомы коронавируса: лихорадка, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, слабость.

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