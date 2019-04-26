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      Припять: город утраченного будущего

      15177 Читати новину українською
      Чернобыльская катастрофа навсегда погубила Припять
      Чернобыльская катастрофа навсегда погубила Припять / Lynn Hilton

      26 апреля 1986 года произошла трагедия не только на Чернобыльской АЭС, а в её городе-спутнике. Припять из города будущего превратилась в город-призрак.

      Припять – маленький городок под Киевом и лишь в двух километрах от Чернобыльской АЭС. Именно благодаря последней и возникла потребность в его построении в далеком 1970 году. Но уже через 16 лет трагедия на ЧАЭС погубила этот город.

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      Начали Припять возводить одновременно со строительством электростанции. Сначала это был поселок и его население составляли в основном строители, однако уже в 1979 он превратился в настоящий атомоград и планировалось, что он, вскоре, станет важным перевалочным пунктом, стоящим на перекрестке важных водных, железнодорожных и дорожных артерий. Предполагалось, что это будет город будущего.

      Припять до аварии: смотрите видео

       

      Чернобыль до аварии

      До трагедии Припять была едва ли не самым молодым городом в составе бывшего СССР: и по среднему возрасту населения, которе в основном составляла молодежь, и по своему собственному – 16 лет. Она развивалась и развивалась. К примеру, Парк культуры, который со своим чертовым колесом, стал призрачным символом современной Припяти, должны были открыть 1 мая 1986 года. Также в это время строили кинотеатр "Прометей", дом культуры "Энергетик", гостиницу "Полесье" и различные торговые центры.

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      Проживали здесь около 48 тысяч человек и каждый день прирост населения увеличивался: как за счет новорожденных (около 800 ежегодно), так и за счет вновь прибывших (500-600). Предполагалось, что в городе после полного ввода в эксплуатацию ЧАЭС будет жить 75-78 тысяч человек.

      Однако, все перечеркнула катастрофа на станции, произошедшая в ночь на субботу, 26 апреля – в день, когда город уже отдыхал после тяжелой рабочей недели и готовился к различным торжественным мероприятиям, в том числе и связанных с майскими праздниками, которые громко отмечали в СССР.

      Тогдашняя власть долго молчала о катастрофе, поэтому большинство жителей даже не догадывались, что что-то произошло. И, как они сегодня говорят, радиации не почувствуешь, она не имеет запаха. Многие думали, что на станции произошёл обычный пожар, поэтому никаких серьезных последствий не будет и его быстро ликвидируют. Следовательно, "зеваки" и дети бежали на мост, стоящий у въезда в город, чтобы посмотреть на горящий реактор, который хорошо отсюда просматривался – потом стало известно, что именно здесь была самая большая доза радиации (500-600 рентген). После это место назвали "мостом смерти", поскольку большинство тех, кто здесь находился, в итоге умерли от лучевой болезни.

      Прип'ять, Чорнобиль, міст смерті

      Припять, Чернобыль. До трагедии это был "мост жизни"

      Нам же никто ничего не говорил, какой уровень радиации, какую дозу мы получили, ничего! А мы пробыли до эвакуации в этой зоне 38 часов. Мы насквозь были всем этим пропитаны! И все это время нам никто не давал никакой помощи. Хотя у нас в городе было много сандружин, а в каждом управлении на складе лежали ящиками, на каждого члена семьи, антидоты, калий-йод, респираторы и одежда. Все это было, только никто не воспользовался этим. Нам йод принесли только на второй день, когда его пить было уже бесполезно. Вот мы и развезли радиацию по всей Украине,
      – делится воспоминаниями жительница Припяти и экс-сотрудница Чернобыльского монтажного управления Лидия Романченко.

      Эвакуация Припяти началась лишь 27 апреля. В течение дня в городе несколько раз звучало печальное сообщение о тревоге, а уже в 14:00 за жителями подъехали желтые автобусы, которых в целом насчитывалось 1225 машин, и два дизельных поезда. Также можно было пользоваться собственным транспортом. Через 3 часа в городе практически никого уже не осталось.

      Как происходила эвакуация Припяти в 1986-м: смотрите видео

       

      Чернобыльская катастрофа. Эвакуация Припяти, 1986

      Даже во время эвакуации власть ничего не говорила и успокаивала всех. Все жители города были убеждены, что скоро вернутся.

      Припятьчанам рекомендовали взять документы, предметы первой необходимости и продукты питания на несколько дней. По радио не сказали, как долго продлится эвакуация, но все почему-то были твердо уверены, что три дня. Мол, город помоют, и все будет, как раньше. В ожидании автобусов люди играли в бадминтон. Некоторые взяли с собой шампуры и удочки. Казалось, что все собрались за город на большой пикник,
      – вспоминает бывший житель города Александр Галух.

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      Через несколько дней некоторым людям разрешили вернуться, но только забрать документы и всё необходимое, что не успели во время эвакуации. Люди с ужасом заходили в свои квартиры, поскольку уже в 1986-м большинство из них разграбили мародеры ...

      Впоследствии для работников ЧАЭС построили новый город – Славутич. Некоторые переселился и в другие населенные пункты. А Припять так и осталась самым молодым и красивым городом-призраком.

      Чернобыльская катастрофа: главные факты в видео

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Публикации Статьи Чернобыль Катастрофа История СССР
      Источник: 24 Канал
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