Припять: город утраченного будущего
26 апреля 1986 года произошла трагедия не только на Чернобыльской АЭС, а в её городе-спутнике. Припять из города будущего превратилась в город-призрак.
Припять – маленький городок под Киевом и лишь в двух километрах от Чернобыльской АЭС. Именно благодаря последней и возникла потребность в его построении в далеком 1970 году. Но уже через 16 лет трагедия на ЧАЭС погубила этот город.
Читайте также: Чернобыль: 12 фактов об аварии, город и животных
Начали Припять возводить одновременно со строительством электростанции. Сначала это был поселок и его население составляли в основном строители, однако уже в 1979 он превратился в настоящий атомоград и планировалось, что он, вскоре, станет важным перевалочным пунктом, стоящим на перекрестке важных водных, железнодорожных и дорожных артерий. Предполагалось, что это будет город будущего.
Припять до аварии: смотрите видео
Чернобыль до аварии
До трагедии Припять была едва ли не самым молодым городом в составе бывшего СССР: и по среднему возрасту населения, которе в основном составляла молодежь, и по своему собственному – 16 лет. Она развивалась и развивалась. К примеру, Парк культуры, который со своим чертовым колесом, стал призрачным символом современной Припяти, должны были открыть 1 мая 1986 года. Также в это время строили кинотеатр "Прометей", дом культуры "Энергетик", гостиницу "Полесье" и различные торговые центры.
Читайте также: Катастрофа в Чернобыле: про "закрытые" приказы и "разных" детей
Проживали здесь около 48 тысяч человек и каждый день прирост населения увеличивался: как за счет новорожденных (около 800 ежегодно), так и за счет вновь прибывших (500-600). Предполагалось, что в городе после полного ввода в эксплуатацию ЧАЭС будет жить 75-78 тысяч человек.
Однако, все перечеркнула катастрофа на станции, произошедшая в ночь на субботу, 26 апреля – в день, когда город уже отдыхал после тяжелой рабочей недели и готовился к различным торжественным мероприятиям, в том числе и связанных с майскими праздниками, которые громко отмечали в СССР.
Тогдашняя власть долго молчала о катастрофе, поэтому большинство жителей даже не догадывались, что что-то произошло. И, как они сегодня говорят, радиации не почувствуешь, она не имеет запаха. Многие думали, что на станции произошёл обычный пожар, поэтому никаких серьезных последствий не будет и его быстро ликвидируют. Следовательно, "зеваки" и дети бежали на мост, стоящий у въезда в город, чтобы посмотреть на горящий реактор, который хорошо отсюда просматривался – потом стало известно, что именно здесь была самая большая доза радиации (500-600 рентген). После это место назвали "мостом смерти", поскольку большинство тех, кто здесь находился, в итоге умерли от лучевой болезни.
Припять, Чернобыль. До трагедии это был "мост жизни"
Нам же никто ничего не говорил, какой уровень радиации, какую дозу мы получили, ничего! А мы пробыли до эвакуации в этой зоне 38 часов. Мы насквозь были всем этим пропитаны! И все это время нам никто не давал никакой помощи. Хотя у нас в городе было много сандружин, а в каждом управлении на складе лежали ящиками, на каждого члена семьи, антидоты, калий-йод, респираторы и одежда. Все это было, только никто не воспользовался этим. Нам йод принесли только на второй день, когда его пить было уже бесполезно. Вот мы и развезли радиацию по всей Украине,
– делится воспоминаниями жительница Припяти и экс-сотрудница Чернобыльского монтажного управления Лидия Романченко.
Эвакуация Припяти началась лишь 27 апреля. В течение дня в городе несколько раз звучало печальное сообщение о тревоге, а уже в 14:00 за жителями подъехали желтые автобусы, которых в целом насчитывалось 1225 машин, и два дизельных поезда. Также можно было пользоваться собственным транспортом. Через 3 часа в городе практически никого уже не осталось.
Как происходила эвакуация Припяти в 1986-м: смотрите видео
Чернобыльская катастрофа. Эвакуация Припяти, 1986
Даже во время эвакуации власть ничего не говорила и успокаивала всех. Все жители города были убеждены, что скоро вернутся.
Припятьчанам рекомендовали взять документы, предметы первой необходимости и продукты питания на несколько дней. По радио не сказали, как долго продлится эвакуация, но все почему-то были твердо уверены, что три дня. Мол, город помоют, и все будет, как раньше. В ожидании автобусов люди играли в бадминтон. Некоторые взяли с собой шампуры и удочки. Казалось, что все собрались за город на большой пикник,
– вспоминает бывший житель города Александр Галух.
Читайте также: "Ликвидаторы": три истории народных героев, которые боролись с Чернобыльским адом
Через несколько дней некоторым людям разрешили вернуться, но только забрать документы и всё необходимое, что не успели во время эвакуации. Люди с ужасом заходили в свои квартиры, поскольку уже в 1986-м большинство из них разграбили мародеры ...
Впоследствии для работников ЧАЭС построили новый город – Славутич. Некоторые переселился и в другие населенные пункты. А Припять так и осталась самым молодым и красивым городом-призраком.
Чернобыльская катастрофа: главные факты в видео