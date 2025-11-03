Про це 24 Каналу розповів заступник директора Аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, зазначивши, що країни лише погіршили свої відносини. Зокрема, мовиться і про вплив українського питання.
Дивіться також У Кремлі розраховували на інший результат: аналітик сказав, через що сильно запанікували в Росії
Чому зустріч Трампа і Сі великим провалом?
Після зустрічі з Сі президент США в своєму стилі розповідав, що розмова пройшла чудово. Водночас він доручив відновити випробування американської ядерної зброї, а Пекін дав зрозуміти, що готовий до продовження конфронтації.
Тому зустріч – повна катастрофа. Сі та Трамп не змогли провести конструктивну дискусію,
– наголосив він.
Крім того, президенти США та Китаю підіймали і тему України. Раніше ЗМІ припускали, що Китай буде готовий допомогти завершити війну та вплинути на росіян, але за однієї умови – США мають знизити градус інтересу до Тайваню і не втручатись, якщо Пекін вирішить взяти під контроль цей острів.
Однак Вашингтон на таку пропозицію не міг погодитись, адже Тайвань має стратегічне значення – виготовляє велику кількість напівпровідників для всього Заходу.
Зауважте! Нещодавно Трамп заявив, що Сі знає, якими будуть наслідки нападу на Тайвань. Водночас деталей президент США не розкрив.
Бронжуков додав, що в результаті зустрічей ні Китай, ні США не зробили ні одної заяви щодо торговельної війни. Єдиний позитивний момент – соя, яку американці будуть експортувати в Китай.
Якими були результати зустрічі Трампа та Сі?
- Трамп знизив мита до 47% та скасування збори для китайських суден. Водночас Сі пообіцяв відновити експорт рідкісноземельних металів на рік.
- Крім того, Пекін передасть контроль над соцмережею TikTok американським інвесторам. Укладення цієї угоди очікується найближчим часом.
- Президенти домовились зустрітись ще раз наступного року. Трамп може прибути до Китаю у квітні, після чого Сі прилетить у США.