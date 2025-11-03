Про це 24 Каналу розповів заступник директора Аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, зазначивши, що країни лише погіршили свої відносини. Зокрема, мовиться і про вплив українського питання.

Чому зустріч Трампа і Сі великим провалом?

Після зустрічі з Сі президент США в своєму стилі розповідав, що розмова пройшла чудово. Водночас він доручив відновити випробування американської ядерної зброї, а Пекін дав зрозуміти, що готовий до продовження конфронтації.

Тому зустріч – повна катастрофа. Сі та Трамп не змогли провести конструктивну дискусію,

– наголосив він.

Крім того, президенти США та Китаю підіймали і тему України. Раніше ЗМІ припускали, що Китай буде готовий допомогти завершити війну та вплинути на росіян, але за однієї умови – США мають знизити градус інтересу до Тайваню і не втручатись, якщо Пекін вирішить взяти під контроль цей острів.

Однак Вашингтон на таку пропозицію не міг погодитись, адже Тайвань має стратегічне значення – виготовляє велику кількість напівпровідників для всього Заходу.

Зауважте! Нещодавно Трамп заявив, що Сі знає, якими будуть наслідки нападу на Тайвань. Водночас деталей президент США не розкрив.

Бронжуков додав, що в результаті зустрічей ні Китай, ні США не зробили ні одної заяви щодо торговельної війни. Єдиний позитивний момент – соя, яку американці будуть експортувати в Китай.

Якими були результати зустрічі Трампа та Сі?