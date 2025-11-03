Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, отметив, что страны только ухудшили свои отношения. В частности, говорится и о влиянии украинского вопроса.

Почему встреча Трампа и Си большим провалом?

После встречи с Си президент США в своем стиле рассказывал, что разговор прошел прекрасно. В то же время он поручил возобновить испытания американского ядерного оружия, а Пекин дал понять, что готов к продолжению конфронтации.

Поэтому встреча – полная катастрофа. Си и Трамп не смогли провести конструктивную дискуссию,

– подчеркнул он.

Кроме того, президенты США и Китая поднимали и тему Украины. Ранее СМИ предполагали, что Китай будет готов помочь завершить войну и повлиять на россиян, но при одном условии – США должны снизить градус интереса к Тайваню и не вмешиваться, если Пекин решит взять под контроль этот остров.

Однако Вашингтон на такое предложение не мог согласиться, ведь Тайвань имеет стратегическое значение – производит большое количество полупроводников для всего Запада.

Заметьте! Недавно Трамп заявил, что Си знает, какими будут последствия нападения на Тайвань. В то же время деталей президент США не раскрыл.

Бронжуков добавил, что в результате встреч ни Китай, ни США не сделали ни одного заявления о торговой войне. Единственный положительный момент – соя, которую американцы будут экспортировать в Китай.

Какими были результаты встречи Трампа и Си?