Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що відомо про запуск ракети "Буревісник"?

У військовій розвідці Норвегії повідомили в понеділок, 27 жовтня, що випробування Росією минулого тижня крилатої ракети далекого радіуса дії з ядерним двигуном "Буревісник" було запущено з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі.

Відповідну інформацію повідомив Reuters віце-адмірал Нільс Андреас Стенсенес, голова розвідувальної служби Норвегії, у заяві, надісланій електронною поштою.

Ми можемо підтвердити, що Росія провела новий випробувальний запуск крилатої ракети великої дальності Skyfall ("Буревісник") на Новій Землі,

– зазначив Нільс Андреас Стенсенес.

Зазначимо, що в Росії заявляли про успішне випробування ракети 9М730 "Буревісник", але не повідомляли, де відбувся запуск.

Випробування ракети "Буревісник": що говорили в Росії