Що відомо про санкційний газ та його продаж?

Судно Arctic Mulan, яке перевозить паливо з внесеного до чорного списку заводу Arctic LNG 2 на півночі Росії, у четвер пришвартувалося до термінала Beihai LNG, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Розкритикував ЄС і подякував Росії: Сіярто прокоментував запуск "Дружби"

Завод, який спочатку був під санкціями адміністрації Байдена, торік почав експортувати паливо за допомогою "тіньового флоту". Але жодне з суден раніше не пришвартовувалося в імпортних терміналах, оскільки покупці побоювалися репресій із боку США.

Arctic LNG 2, очолюваний компанією Novatek PJSC, є ключовим для таких планів Росії:

утричі збільшити експорт СПГ до 2030 року; відкрити нові ринки газу після різкого падіння продажів трубопровідного газу основним традиційним покупцям у Європі.

Окрім тиску на Індію через закупівлі російської нафти, США утримуються від подальшого посилення обмежень для покупців російського СПГ, оскільки прагнуть посередництва в укладенні угоди про припинення вогню в Україні,

– йдеться у матеріалі.

Arctic Mulan завантажив партію СПГ із плавучого сховища у Східній Росії на початку червня, згідно з даними відстеження суден. Паливо в цьому сховищі було отримане із заводу Arctic LNG 2.

Arctic LNG 2 минулого літа виробив вісім партій, але у жовтні був змушений зупинитися, оскільки не зміг знайти покупців. Також вплинуло й сезонне наростання криги навколо підприємства.

Цікаво! Замість того аби відправляти паливо за кордон, судна зливали його у сховища в Росії.

Що відомо про ситуацію?