Будущее акций российского "Лукойла"?

Генеральный директор Gunvor Group Торбьерн Торнквист заявил, что сделка о приобретении международных активов "Лукойла" должна пройти одобрение регуляторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В целом компания "Лукойл" объявила о согласии продать Gunvor свою огромную международную сеть;

нефтяных скважин;

нефтеперерабатывающих заводов;

автозаправочных станций;

свой торговый портфель.

Мы считаем, что это удовлетворяет все беспокойства, которые могут возникнуть в результате сделки такого масштаба, учитывая вовлеченные стороны,

– сказал Торнквист.

Он также исключил возможность продажи любых активов обратно в случае снятия санкций с "Лукойла" и дальнейшее влияние на портфель – это будет "полным разрывом связей".

Если соглашение будет заключено, это станет переворотом для Gunvor, крупного трейдера нефти и газа, который имеет давние связи с российской энергетической промышленностью. В 2014 году соучредитель Геннадий Тимченко попал под санкции США, которые утверждали, что президент Путин имел "инвестиции в Gunvor", что компания последовательно отрицала.

Торнквист, которому принадлежит около 85% Gunvor, заявил, что активы "Лукойла" помогут его фирме, поскольку нефтяные рынки становятся более перегруженными и конкурентными. Торговая маржа в этом году ослабла, а собственные доходы Gunvor упали на 71% в первом полугодии.

К слову, стало известно, что казахстанский "Казмунайгаз" продолжает работать с "Лукойлом", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Российскому агентству Интерфакс "Казмунайгаз" сообщил о том, что сейчас они с "Лукойлом" проводят комплексную оценку влияния санкций. Учитываются следующие аспекты:

юридический;

финансовый;

технический.

Что известно о санкциях против "Лукойла" и "Роснефти" на их последствия?