Будущее акций российского "Лукойла"?
Генеральный директор Gunvor Group Торбьерн Торнквист заявил, что сделка о приобретении международных активов "Лукойла" должна пройти одобрение регуляторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
В целом компания "Лукойл" объявила о согласии продать Gunvor свою огромную международную сеть;
- нефтяных скважин;
- нефтеперерабатывающих заводов;
- автозаправочных станций;
- свой торговый портфель.
Мы считаем, что это удовлетворяет все беспокойства, которые могут возникнуть в результате сделки такого масштаба, учитывая вовлеченные стороны,
– сказал Торнквист.
Он также исключил возможность продажи любых активов обратно в случае снятия санкций с "Лукойла" и дальнейшее влияние на портфель – это будет "полным разрывом связей".
Если соглашение будет заключено, это станет переворотом для Gunvor, крупного трейдера нефти и газа, который имеет давние связи с российской энергетической промышленностью. В 2014 году соучредитель Геннадий Тимченко попал под санкции США, которые утверждали, что президент Путин имел "инвестиции в Gunvor", что компания последовательно отрицала.
Торнквист, которому принадлежит около 85% Gunvor, заявил, что активы "Лукойла" помогут его фирме, поскольку нефтяные рынки становятся более перегруженными и конкурентными. Торговая маржа в этом году ослабла, а собственные доходы Gunvor упали на 71% в первом полугодии.
К слову, стало известно, что казахстанский "Казмунайгаз" продолжает работать с "Лукойлом", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Российскому агентству Интерфакс "Казмунайгаз" сообщил о том, что сейчас они с "Лукойлом" проводят комплексную оценку влияния санкций. Учитываются следующие аспекты:
юридический;
финансовый;
технический.
Что известно о санкциях против "Лукойла" и "Роснефти" на их последствия?
Болгария останавливает экспорт нефтепродуктов в ЕС из-за санкций против "Лукойла", чтобы предотвратить злоупотребления на рынке. Временные ограничения касаются дизельного и авиационного топлива, но не бензина, из-за рисков искусственного завышения цен.
Введенные США санкции против "Лукойла" и "Роснефти" могут сократить экспорт нефти России в Индию и Китай на 70%, а она сама может терять около 100 миллиардов долларов в год из-за ограничений. Санкции ежемесячно будут забирать у россиян не менее 5 миллиардов долларов.
Совокупные потери "Лукойла" и "Роснефти" превысили 900 миллиардов рублей, а индекс Московской биржи упал до самого низкого уровня с декабря прошлого года.