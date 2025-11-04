Майбутнє акцій російського "Лукойла"?

Генеральний директор Gunvor Group Торбйорн Торнквіст заявив, що угода про придбання міжнародних активів "Лукойла" має пройти схвалення регуляторів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Загалом компанія "Лукойл" оголосила про згоду продати Gunvor свою величезну міжнародну мережу;

нафтових свердловин;

нафтопереробних заводів;

автозаправних станцій;

свій торговий портфель.

Ми вважаємо, що це задовольняє всі занепокоєння, які можуть виникнути в результаті угоди такого масштабу, враховуючи залучені сторони,

– сказав Торнквіст.

Він також виключив можливість продажу будь-яких активів назад у разі зняття санкцій з "Лукойла" та подальший вплив на портфель – це буде "повним розривом зв’язків".

Якщо угоду буде укладено, це стане переворотом для Gunvor, великого трейдера нафти та газу, який має давні зв'язки з російською енергетичною промисловістю. У 2014 році співзасновник Геннадій Тимченко потрапив під санкції США, які стверджували, що президент Путін мав "інвестиції в Gunvor", що компанія послідовно заперечувала.

Торнквіст, якому належить близько 85% Gunvor, заявив, що активи "Лукойла" допоможуть його фірмі, оскільки нафтові ринки стають більш перевантаженими та конкурентними. Торгова маржа цього року послабшала, а власні прибутки Gunvor впали на 71% у першому півріччі.

До слова, стало відомо, що казахстанський "Казмунайгаз" продовжує працювати з "Лукойлом", повідомляє 24 Канал з посилання на Reuters.

Російському агентству Інтерфакс "Казмунайгаз" повідомив про те, що зараз вони з "Лукойлом" проводять комплексну оцінку впливу санкцій. Враховуються такі аспекти:

юридичний;

фінансовий;

технічний.

