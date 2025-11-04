Майбутнє акцій російського "Лукойла"?

Генеральний директор Gunvor Group Торбйорн Торнквіст заявив, що угода про придбання міжнародних активів "Лукойла" має пройти схвалення регуляторів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Загалом компанія "Лукойл" оголосила про згоду продати Gunvor свою величезну міжнародну мережу;

  • нафтових свердловин;
  • нафтопереробних заводів;
  • автозаправних станцій;
  • свій торговий портфель.

Ми вважаємо, що це задовольняє всі занепокоєння, які можуть виникнути в результаті угоди такого масштабу, враховуючи залучені сторони,
– сказав Торнквіст.

Він також виключив можливість продажу будь-яких активів назад у разі зняття санкцій з "Лукойла" та подальший вплив на портфель – це буде "повним розривом зв’язків".

Якщо угоду буде укладено, це стане переворотом для Gunvor, великого трейдера нафти та газу, який має давні зв'язки з російською енергетичною промисловістю. У 2014 році співзасновник Геннадій Тимченко потрапив під санкції США, які стверджували, що президент Путін мав "інвестиції в Gunvor", що компанія послідовно заперечувала.

Торнквіст, якому належить близько 85% Gunvor, заявив, що активи "Лукойла" допоможуть його фірмі, оскільки нафтові ринки стають більш перевантаженими та конкурентними. Торгова маржа цього року послабшала, а власні прибутки Gunvor впали на 71% у першому півріччі.

До слова, стало відомо, що казахстанський "Казмунайгаз" продовжує працювати з "Лукойлом", повідомляє 24 Канал з посилання на Reuters.

Російському агентству Інтерфакс "Казмунайгаз" повідомив про те, що зараз вони з "Лукойлом" проводять комплексну оцінку впливу санкцій. Враховуються такі аспекти:

  • юридичний;

  • фінансовий;

  • технічний.

Що відомо про санкції проти "Лукойла" й "Роснафти" на їхні наслідки?

  • Болгарія зупиняє експорт нафтопродуктів в ЄС через санкції проти "Лукойла", щоб запобігти зловживанням на ринку. Тимчасові обмеження стосуються дизельного та авіаційного палива, але не бензину, через ризики штучного завищення цін.

  • Запроваджені США санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти" можуть скоротити експорт нафти Росії до Індії та Китаю на 70%, а вона сама може втрачати близько 100 мільярдів доларів на рік через обмеження. Санкції щомісяця забиратимуть у росіян щонайменше 5 мільярдів доларів.

  • Сукупні втрати "Лукойла" та "Роснафти" перевищили 900 мільярдів рублів, а індекс Московської біржі впав до найнижчого рівня з грудня минулого року.