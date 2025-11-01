Що відомо про обмеження в експорті?

Рішення ухвалили 135 голосами "за" проти 4 голосів, повідомляє 24 Канал з посиланням на БТА.

Дивіться також Винятків не буде: Трамп відмовив Орбану в ослабленні санкцій для закупівлі російської нафти

Голова бюджетного комітету Деліан Добрев уточнив, що заборона на експорт нафтопродуктів є превентивним заходом, спрямованим на запобігання зловживанням на ринку.

Причина полягає в тому, щоб запобігти спекуляціям цінами, оскільки є зацікавлені сторони, які намагаються вдатися до такої практики,

– додав він.

У Болгарії "Лукойл" володіє "Лукойл Нафтохім Бургас" – найбільшим нафтопереробним заводом на Балканах, через свою зареєстровану у Швейцарії дочірню компанію. "Лукойл" також володіє "Лукойл Болгарія" – провідною болгарською компанією з роздрібної торгівлі моторним паливом.

"Лукойл Болгарія" має відносно велику частку ринку в цій країні та є лідером на ринку оптової торгівлі автомобільним паливом, з часткою, що коливається від 40-50% до 50-60%. Саме володіння 89,97% акцій через "Лукойл" безпосередньо ставить ці ключові болгарські енергетичні активи під дію нещодавніх санкцій США.

Тимчасові обмеження не стосуються бензину, оскільки обсяги, що виробляються в країні, перевищують внутрішнє споживання. Обмеження стосується нафтопродуктів, на які існує ризик штучного завищення цін.

Яка ще країна ввела обмеження через санкції проти "Лукойла"?

Литваприпиняє транзит нафтопродуктів російського "Лукойла" до Калінінграда, дотримуючись санкцій США та Великобританії, повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

Нафта "Роснафти" через Литву не перевозилася ні минулого, ні цього року, проте цього року LTG перевезла до Калінінграда та назад 194 тисячі тонн нафти "Лукойла".

Важливо, що жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин із "Лукойлом" чи "Роснафтою". Продукцію "Лукойла" транзитом з Росії до Калінінграда перевозять експедитори, чиї імена ми не можемо розкривати через договірні зобов'язання,

– заявили в компанії LTG.

Санкції США проти Росії та їхні наслідки