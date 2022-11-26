Во время пресс-конференции по итогам инициативы Grain from Ukraine президент Венгрии Каталин Новак рассказала, почему Сийярто ездил в Иран. Об этом сообщает 24 канал.

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Новак говорит противоположное Сийярто

Петр Сийярто объявил о начале сотрудничества с Ираном. Новак же в ответ на вопросы журналистов заявила, что встреча министров Венгрии и Ирана является продолжением "прагматических отношений" между странами и никаких новых договоренностей нет.

Эта встреча министра иностранных дел Венгрии с представителями Ирана преследовала цель обсуждения определенного экономического сотрудничества между правительствами двух стран. Здесь ничего нового, это просто продолжение тех или иных прагматических отношений. Никаких новых инициатив по Ирану не было, по крайней мере, со стороны Венгрии,

– заявила она.

Что говорил Сийярто

Глава Минэкономики Ирана Эхсан Хандузи наведался в Будапешт.

Сийярто сообщил о проведении совместного заседания с министром экономики Ирана. Он заявил, что так должно начаться их сотрудничество, которое приведет к "нормализации ситуации".

"В мире много беды, последние несколько дней мы увидели, как легко конфликты могут выйти из-под контроля. Угрозу глобальной безопасности можно снизить, закрыв как можно больше конфликтов", – написал венгерский министр.

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