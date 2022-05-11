Каталина Новак уже вступила в должность
Венгерский парламент избрал ее президентом 10 марта, Новак является членом правящей партии "Фидес", возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном. До этого времени Новак занимала должность министра по делам семьи.
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Сегодня утром я приняла ключи от дворца Шандора (Администрация президента) у Яноша Адера. Каждый венгр может рассчитывать на меня, и я рассчитываю на каждого венгра,
– отметила Новак.
Отметим, в Венгрии президент выполняет в основном церемониальные функции, фактическая власть в стране сосредоточена в руках премьера Виктора Орбана. В то же время, президент является верховным главнокомандующим венгерской армии и олицетворяет единство нации.
Новак уже вступила в должность, при том, что инаугурация состоится 14 мая.
Президент соратница Орбана
По решению парламента Новак избрали 10 марта с результатом 137 голосов. Ее оппонент, кандидат оппозиции Питер Рон получил всего 51 голос.
Напомним, предшественник Новак – Янош Адер прекратил исполнение своих обязанностей в должности 9 мая. За плечами у Адера было 2 президентских срока.
Позиция в отношении Украины
Новак, как и Виктор Орбан, осуждает вторжение России в Украину, но также не поддерживает введение санкций против России и эмбарго нефти.
При этом в интервью Index она заявила, что не станет инструментом расширения власти Орбана.
- К слову, в Венгрии заявили о том, что не собираются делать активные шаги для того, чтобы сдержать россиян от продолжения войны против Украины.
- Пока вся Европа активно ищет пути замены энергоносителей, венгерские власти бойкотируют решение об эмбарго.
- Ранее в Венгрии говорили, что для того, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей, им нужно 5 лет. Санкции, предусмотренные Еврокомиссия, позволяют Венгрии, Словакии и Чехии покупать российскую нефть еще 2 года.
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