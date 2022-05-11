Каталіна Новак уже вступила на посаду
Угорський парламент обрав її президентом 10 березня, Новак є членом правлячої партії "Фідес", яку очолює прем'єр-міністр Віктор Орбан. До цього часу Новак обіймала посаду міністра у справах сім'ї.
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Сьогодні вранці я прийняла ключі від палацу Шандора (Адміністрація президента) у Яноша Адера. Кожен угорець може розраховувати на мене, і я розраховую на кожного угорця,
– зазначила Новак.
Відзначимо, в Угорщині президент виконує в основному церемоніальні функції, фактична влада країні зосереджена в руках прем'єра Віктора Орбана. Водночас президент є верховним головнокомандувачем угорської армії та уособлює єдність нації.
Новак вже вступила на посаду, при тому, що інавгурація відбудеться 14 травня.
Президентка соратниця Орбана
За рішенням парламенту Новак обрали 10 березня з результатом у 137 голосів. Її опонент, кандидат опозиції Пітер Рона отримав всього 51 голос.
Нагадаємо, попередник Новак – Янош Адер припинив виконання своїх обов'язків на посаді 9 травня. За плечима в Адера було 2 президентських терміни.
Позиція щодо України
Новак, як і Віктор Орбан, засуджує вторгнення Росії в Україну, проте також не підтримує введення санкцій проти Росії та ембарго нафти.
При цьому у інтерв'ю Index вона заявила, що не стане інструментом розширення влади Орбана.
- До слова, в Угорщині заявили про те, що не збираються робити активних кроків для того, щоб стримати росіян від продовження війни проти України.
- Поки вся Європа активно шукає шляхи заміни енергоносіїв, угорська влада бойкотує рішення про ембарго.
- Раніше в Угорщині казали, що для того, щоб позбутися залежності від російських енергоносіїв, їм потрібно 5 років. Санкції, які наразі передбачила Єврокомісія, дозволяють Угорщині, Словаччині та Чехії купувати російську нафту ще 2 роки.
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