Каталіна Новак уже вступила на посаду

Угорський парламент обрав її президентом 10 березня, Новак є членом правлячої партії "Фідес", яку очолює прем'єр-міністр Віктор Орбан. До цього часу Новак обіймала посаду міністра у справах сім'ї.

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Сьогодні вранці я прийняла ключі від палацу Шандора (Адміністрація президента) у Яноша Адера. Кожен угорець може розраховувати на мене, і я розраховую на кожного угорця,

– зазначила Новак.

Відзначимо, в Угорщині президент виконує в основному церемоніальні функції, фактична влада країні зосереджена в руках прем'єра Віктора Орбана. Водночас президент є верховним головнокомандувачем угорської армії та уособлює єдність нації.

Новак вже вступила на посаду, при тому, що інавгурація відбудеться 14 травня.

Президентка соратниця Орбана

За рішенням парламенту Новак обрали 10 березня з результатом у 137 голосів. Її опонент, кандидат опозиції Пітер Рона отримав всього 51 голос.

Нагадаємо, попередник Новак – Янош Адер припинив виконання своїх обов'язків на посаді 9 травня. За плечима в Адера було 2 президентських терміни.

Позиція щодо України

Новак, як і Віктор Орбан, засуджує вторгнення Росії в Україну, проте також не підтримує введення санкцій проти Росії та ембарго нафти.

При цьому у інтерв'ю Index вона заявила, що не стане інструментом розширення влади Орбана.

До слова, в Угорщині заявили про те, що не збираються робити активних кроків для того, щоб стримати росіян від продовження війни проти України.

Поки вся Європа активно шукає шляхи заміни енергоносіїв, угорська влада бойкотує рішення про ембарго.

Раніше в Угорщині казали, що для того, щоб позбутися залежності від російських енергоносіїв, їм потрібно 5 років. Санкції, які наразі передбачила Єврокомісія, дозволяють Угорщині, Словаччині та Чехії купувати російську нафту ще 2 роки.

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