Про завершення президентської роботи Яноша Адера повідомив угорський портал Index. Адер, окрім того, що припинив бути президентом у День Європи, так і святкує 9 травня день народження.

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63-річний експрезидент виступив 9 травня у парламенті країни. Він виголосив промову з нагоди завершення своєї, вже другої, каденції. Посаду президента Янош Адер обіймав з 2012 року.

У квітні 2012 Адер став єдиним кандидатом на пост президента Угорщини за рекомендацією партійного альянсу "Фідес-KDNP". За голосуванням парламенту Адер отримав 262 голоси "За" та став президентом Угорщини.

Яноша Адера переобрали знову у 2017 році – в березні президента обрали з 131 голосом. Його конкурент, Ласло Майтені, якого висунули ліві партії, отримав всього 39 голосів.

Після завершення президентської каденції Адера його замінить Каталіна Новак. Це – представниця правлячої партії "Фідес", яку також представляє Віктор Орбан.

За рішенням парламенту Новак обрали 10 березня з результатом у 137 голосів. Її опонент, кандидат опозиції Пітер Рона отримав всього 51 голос.

Нова президентка Каталіна Новак стане не тільки першою жінкою-президенткою Угорщини, але і наймолодшою президенткою серед країн Європейського Союзу.

За даними аналітиків, Віктор Орбан ще до власних виборів звернувся до жінок-виборців у виборі матері трьох дітей на переважно церемоніальну роль президента на п’ятирічний термін.

Що відомо про Каталіну Новак

Раніше Новак була заступницею лідера та чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана у партії "Фідес".

Каталіна Новак була міністеркою у справах сім'ї. Вона відповідала за програму економічної підтримки угорців середнього класу – включно із субсидіями на житло, державні кредити на житло та зниження податків для людей.

Новак, як і Віктор Орбан, засуджує вторгнення Росії в Україну, проте також не підтримує введення санкцій проти Росії та ембарго нафти.

При цьому і інтерв'ю Index вона заявила, що не стане інструментом розширення влади Орбана.

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