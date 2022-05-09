О завершении президентской работы Яноша Адера сообщил венгерский портал Index. Адер кроме того, что прекратил быть президентом в День Европы, так и празднует 9 мая день рождения.

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63-летний экс-президент выступил 9 мая в парламенте. Он произнес речь по случаю завершения своей уже второй каденции. Пост президента Янош Адер занимал с 2012 года.

В апреле 2012 года Адер стал единственным кандидатом на пост президента Венгрии по рекомендации партийного альянса "Фидес-KDNP". По голосованию парламента Адер получил 262 голоса "За" и стал президентом Венгрии.

Яноша Адера переизбрали снова в 2017 году – в марте президента избрали со 131 голосом. Его конкурент Ласло Майтени, которого выдвинули левые партии, получил всего 39 голосов.

После завершения президентской каденции Адера его заменит Каталина Новак. Это – представительница правящей партии "Фидес", которую также представляет Виктор Орбан.

По решению парламента Новак избрали 10 марта с результатом 137 голосов. Ее оппонент, кандидат оппозиции Питер Рон получил всего 51 голос.

Новая президент Каталина Новак станет не только первой женщиной-президентом Венгрии, но и самой молодой президентом среди стран Европейского Союза.

По данным аналитиков, Виктор Орбан еще до собственных выборов обратился к женщинам-избирателям в выборе матери троих детей на преимущественно церемониальную роль президента на пятилетний срок.

Что известно о Каталине Новак

Ранее Новак была заместителем лидера и действующего премьер-министра Виктора Орбана в партии "Фидес".

Каталина Новак была министром по делам семьи. Она отвечала за программу экономической поддержки венгров среднего класса – включая субсидии на жилье, государственные кредиты на жилье и снижение налогов для людей.

Новак, как и Виктор Орбан, осуждает вторжение России в Украину, но также не поддерживает введение санкций против России и эмбарго нефти.

При этом в интервью Index она заявила, что не станет инструментом расширения власти Орбана.

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