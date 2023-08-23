Шаптала зазначив, що прапор України – це символ нашої історії, джерело патріотизму та гордості. За його словами, прапор – це уособлення мужності воїнів, які захищають Україну.

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Шаптала і Залужний привітали з Днем Прапора України

"Прапор України – символ нашої історії, джерело патріотизму та гордості. Вінець мрії про державність, соборність і самостійність. Уособлення мужності воїнів, які захищають нашу країну", – написав генерал-лейтенант.

Він зазначив, що над Україною ніколи не підніметься прапор інших кольорів, допоки ми живі.

Синьо-жовте полотнище майорить над нами у моменти тріумфу та смутку. Розгорніть сьогодні свій прапор і піднесіть його на знак незламності та віри у власні сили. Допоки ми живі, над Україною ніколи не підніметься прапор інших кольорів. З Днем Державного прапора! Слава Україні!,

– зазначив Шаптала.

До привітань приєднався і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував усім захисникам та захисницям, які зберегли український прапор у найскладніші часи та наближають той день, коли жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами.

"Державний прапор. Символ нашої української ідентичності. Уособлення незламності, хоробрості та доблесті народу, який бореться за волю та свободу. Під синьо-жовтим стягом наші воїни сьогодні – у важких боях проти російських загарбників. Аби наші діти та внуки мали мирне майбутнє", – написав головнокомандувач ЗСУ.

У Києві підняли прапор, підписаний бійцями ЗСУ

Президент України зранку 23 серпня взяв участь в урочистій церемонії підняття прапора у Києві. Стяг підписали бійці ЗСУ з різних ділянок фронту.

Під час урочистої церемонії відбулася хвилина мовчання на честь загиблих захисників і захисниць.

Зеленський наголосив, що синьо-жовтий стяг обов'язково майорітиме там, де повинен. Український президент згадав, що наші захисники з прапором йдуть у бій, ризикуючи власним життям. За його словами, вони обов'язково дійдуть до нашої перемоги.

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