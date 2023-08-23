Привітати українців вже встигли багато військових та різних структур. Що бажають захисники у День Державного прапора – передає 24 Канал.

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Символ вільного народу

Український прапор є символом ідентичності, незламності, свободи та уособлює мужність наших воїнів, які протягом 546 днів повномасштабної війни дають відсіч російським загарбникам. Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму привітанні наголосив, що прапор – це символ української ідентичності. Нині захисники під синьо-жовтим стягом борються за волю та свободу, аби майбутні покоління мали мирне майбутнє.

Символ нашої української ідентичності. Уособлення незламності, хоробрості та доблесті народу, який бореться за волю та свободу. Під синьо-жовтим стягом наші воїни сьогодні – у важких боях проти російських загарбників. Аби наші діти та внуки мали мирне майбутнє. Дякую усім захисникам та захисницям, що зберегли український прапор у найскладніші часи й продовжуєте наближати той день, коли жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами!

– привітав Залужний зі святом.

У Генштабі ЗСУ також підкреслили, що прапор України – символ нашої історії, джерело патріотизму та гордості. Український стяг порівнюють з вінцем мрії про державність, соборність і самостійність.

"Синьо-жовте полотнище майоріє над нами у моменти тріумфу та смутку. Розгорніть сьогодні свій прапор і піднесіть його на знак незламності та віри у власні сили. Допоки ми живі, над Україною ніколи не підніметься прапор інших кольорів. З Днем Державного прапора! Слава Україні!", – долучився до привітань начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що синьо-жовтий стяг буде у кожному українському місті та селі, а російську ганчірку наші захисники із задоволенням викинуть. Там також підкреслили, що з початком повномасштабного вторгнення прапор України набув нових символів. Нині його впізнають у кожному куточку світу, адже синьо-жовтий стяг асоціюється з сильними та безстрашними людьми, які незважаючи ні на що стали на захист своєї Батьківщини перед дужим ворогом.

Це прапор незламності та перемоги добра над злом. Символ вільної країни, яку не можна завоювати чи зламати. Нехай гордий синьо-жовтий прапор уже незабаром стане прапором перемоги!

– мовиться у привітанні Сирського.

У Міністерстві оборони також долучилися до привітань. У відомстві наголосили, що український прапор став і оберегом, адже з ним наші захисники кожного дня йдуть у бій.

"Державний Прапор України став символом боротьби з тиранією та тероризмом для всього світу й назавжди є і буде одним із символів нашої державності. Прапор незламності, свободи та відваги неодмінно повернеться на всі українські території й майорітиме в просторі перемоги, свободи та демократії. Слава Українському прапору! Слава Україні!", – привітали зі святом у Міноборони.

Більше, ніж прапор

До привітань долучилася також й 47-ма ОМБр, яка звільнила село Роботине. Бійці наголосили, що Україна ніколи не визнає чужих кольорів на власній території.

Ніколи не визнаємо чужих кольорів на своїй землі та завжди захищатимемо свій синьо-жовтий стяг. Бійці 47 окремої механізованої бригади вітають з Днем Державного прапора України!

– мовиться у дописі.

В "Укрзалізниці" наголосили, що український прапор замайорить над кожним вокзалом на території нашої країни.

"Над Донецьком, Луганськом, Сімферополем, Бердянськом, Маріуполем та всіма містами, звідки буде вибито ворога. Цінність нашого національного символу зростає щодня. Шануймо прапор та всіх, хто під ним боронить Україну!" – привітали українців залізничники.

У Держприкордонслужбі підкреслили, що синьо-жовтий стяг об'єднує людей у всьому світі. Нині він уособлює ідею боротьби та символізує нескореність.

"Увесь світ впізнає це поєднання кольорів та знає, що воно захищається українським народом!" – підкреслили у ДПСУ.

Долучилася до флешмобу привітань й Служба безпеки України.

Розвідка потужно привітала українців з Днем прапора

У Головному управлінні розвідки потужно привітали українців з Днем Державного прапора. Там наголосили, що синьо-жовтий стяг разом з нами і в моменти тріумфів, і у періоди найважчих випробувань та боротьби. Тому в умовах повномасштабної війни цінність прапора та його кольорів відчувається особливо глибоко.

Заради цієї цінності Українське військо звитяжно обороняє та атакує, а українці в окупації, чекаючи на звільнення, ховають наш прапор від скверни й наруги московської погані, як найдорожчу реліквію. Настане час, і він здійметься вгору гордо над кожним нашим населеним пунктом, у кожній поневоленій нині українській громаді!

– заявили у ГУР.

І хоча синьо-жовтий прапор може бути посічений уламками, просякнутий кіптявою битв, але він надійно оберігає українських захисників та дарує свободу й незалежність.

"Вклоняємось йому урочисто, прославляємо тихо, але повсюди, де триває цілодобова робота розвідників — заради визволення й захисту українського народу, заради повернення кожної п’яді нашої законної землі під державний прапор України!" – привітали у розвідці.