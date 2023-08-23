Організатори створили онлайн-мітинг в Інстаграм, оскільки виходити на вулиці наразі небезпечно. Рух закликає жителів Сімферополя продемонструвати усім, що Україна – єдина, інформує 24 Канал.

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Ми квартал за кварталом, вулицю за вулицею, метр за метром відмалювали вулицю Жуковського. Цілий 1 кілометр вулиці. Поруч із будівлею Верховної Ради АР Крим. Вулиця та символічне місце спротиву та сили, на якому ми можемо відмітити ваш акаунт, щоб увесь світ, вся України та весь Крим бачили, скільки нас,

– повідомили представники руху опору.

Як взяти участь в мітингу

Щоб вийти на онлайн мітинг на підтримку кримчан та жителів Сімферополя, потрібно

Напишіть "Сімферополь — це Україна!" у коментарі до будь-якого зображення на сторінці онлайн-мітингу. Зробити це можна, перейшовши за цим посиланням. Адміністратор сторінки відмітить ваш акаунт на тій же ж ділянці дороги, до якої ви й писали коментар. Діліться цим зображенням у своїх соцмережах.

"Чим більше людей вийде на онлайн-мітинг, тим більше людей у Криму побачать підтримку всієї України!Сімферополь – це Україна! Слава Україні", – наголосили організатори.



Жителів Сімферополя закликали приєднатись до мітингу / Фото руху "Жовта стрічка"

Важливо! Рух спротиву "Жовта стрічка" почав боротьбу з окупантами ще на початку вторгнення Росії в Україну. Рік тому рух проводив такий самий мітинг для Херсону, у ньому взяли участь 36 тисяч учасників та Маріуполя (20 тисяч учасників).