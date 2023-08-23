Организаторы создали онлайн-митинг в Инстаграмм, поскольку выходить на улицы опасно. Движение призывает жителей Симферополя продемонстрировать всем, что Украина – единственная, информирует 24 Канал.
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Мы квартал за кварталом, улицу за улицей, метр за метром отрисовали улицу Жуковского. Целый 1 километр улицы. Возле здания Верховной Рады АР Крым. Улица и символическое место сопротивления и силы, на котором мы можем отметить ваш аккаунт, чтобы весь мир, вся Украина и весь Крым видели, сколько нас,
– сообщили представители движения сопротивления.
Как принять участие в митинге
Чтобы выйти на онлайн митинг в поддержку крымчан и жителей Симферополя, нужно:
- Напишите "Симферополь – это Украина!" в комментарии к любому изображению на странице онлайн-митинга. Сделать это можно, перейдя по этому ссылкой.
- Администратор страницы отметит ваш аккаунт на том же участке дороги, к которому вы и писали комментарий.
- Делитесь этим изображением в своих соцсетях.
"Чем больше людей выйдет на онлайн-митинг, тем больше людей в Крыму увидят поддержку всей Украины! Симферополь – это Украина! Слава Украине", – отметили организаторы.
Жителей Симферополя призвали присоединиться к митингу / Фото движения "Желтая лента"