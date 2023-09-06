Начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак назвал ядерные угрозы Владимира Путина "гангстерскими". По его мнению, НАТО нужно действовать более решительно.

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Что польский генерал сказал о России

Анджейчак сравнил руководство государства-террориста с бандитами. Военный привел еще одну аналогию.

Похоже, мы имеем дело с гангстерами, безумными плохими ребятами. Все пошли в парк и курят сигары, гангстеры кладут пистолеты на стол, а мы в панамских футболках и говорим: "Ну, у меня есть пистолет, но я оставил свой дома, а моя жена не любит это слово",

– заметил он.

Что Анджейчак сказал о НАТО

Генерал напомнил, что Североатлантический союз является организацией ядерного контракта. Поэтому он должен быть гораздо более активным и сильным по отношению к России.

Также он напомнил, что в 70-е и 80-е около 30% бомбардировщиков B-52 постоянно летали и имели ядерное вооружение, а управляли ими готовые к действиям пилоты. А сегодня проблематично произнести слово B61 (так называется основная термоядерная гравитационная бомба США – 24 Канал).

Что с нами не так? Россия все та же, и у нас ситуация в соседней стране, где Россия публично заявляет, что размещает ядерные системы в Беларуси, а что мы делаем в нашей панамской футболке? Я не хочу слишком обострять, но что не так с нашим словарным запасом? НАТО является ядерной организацией. Точка,

– подчеркнул Анджейчак.

Также генерал напомнил, что после размещения Россией своих ядерных ракет в Белоруссии Анджей Дуда попросил о присоединении к программе ядерного обмена НАТО. Однако, по его словам, после заявления президента Польши воцарилась полная тишина.

Что этому предшествовало