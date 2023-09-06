Начальник генерального штабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак назвав ядерні погрози Владіміра Путіна "гангстерськими". На його думку, НАТО треба діяти рішучіше.

Читайте також У багатьох політиків яйця у стані пашот, – Данілов розніс Захід через догоджання Путіну

Що польський генерал сказав про Росію

Анджейчак порівняв керівництво держави-терориста з бандитами. Військовий навів ще одну аналогію.

Схоже, ми маємо справу з гангстерами, божевільними поганими хлопцями. Усі пішли в парк і курять сигари, гангстери кладуть пістолети на стіл, а ми в панамських футболках і кажемо: "Ну, я маю пістолет, але я залишив свій вдома, а моя дружина не любить це слово",

– зауважив він.

Що Анджейчак сказав про НАТО

Генерал нагадав, що Альянс є організацією ядерного договору. Тому він має бути набагато активнішим і сильнішим щодо Росії.

Також він нагадав, що у 70-ті та 80-ті близько 30% бомбардувальників B-52 постійно літали та мали ядерне озброєння, а керували ними готові до дій пілоти. А сьогодні проблематично вимовити слово B61 (так називається основна термоядерна гравітаційна бомба США – 24 Канал).

Що з нами не так? Росія все та ж, і ми маємо ситуацію в сусідній країні, де Росія публічно заявляє, що розміщує ядерні системи в Білорусі, а що ми робимо в нашій панамській футболці? Я не хочу надто загострювати, але що не так із нашим словниковим запасом? НАТО є ядерною організацією. Крапка,

– наголосив Анджейчак.

Також генерал нагадав, що після розміщення Росією своїх ядерних ракет у Білорусі Анджей Дуда попросив про приєднання до програми ядерного обміну НАТО. Однак, за його словами, після заяви президента Польщі запанувала цілковита тиша.

Що цьому передувало