Поки Росія заявляє про буцімто успішне випробовування ракети "Сармат", США перекидають у Британію винищувачі F-35, що здатні нести ядерну зброю. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій аналізує ядерну ескалацію, яка нависла над світом через агресивну політику Росії.

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Що не так з ракетою "Сармат"

У Росії заявили про виведення на бойове чергування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Про це заявив новий глава "Роскосмосу" Юрій Борисов.

На думку росіян, це має злякати західних партнерів України. Однак щодо цієї ракети є ціла низка питань. На початку року CNN повідомило, що 20 лютого 2023 року Росія провела випробувальний запуск ракети "Сармат".

Очевидно, що це був демонстраційний запуск, адже саме цього дня до Києва зі своїм візитом приїжджав президент США Джо Байден. Це мало буцімто злякати американців.

Та пізніше американські військові експерти запевнили, що випробувальний запуск виявився невдалим. Частина експертів навіть не виключали, що Росія насправді не робила випробувальний запуск ракети під час візиту Байдена до Києва.

Мовляв, це була лише імітація, адже розробники ракети розуміли, що можуть зганьбитися. Проте, вже 23 лютого 2023 року, диктатор Путін обіцяв розгорнути пускові установки ракетного комплексу "Сармат".

Важливо додати, що Путін часто згадує про "Сармат", як якусь надпотужну зброю. Ще у червні 2022 року він вже обіцяв вивести "Сармат" на бойове чергування до кінця минулого року, але тоді цього так і не сталося. Цього разу нібито щось змінилося і вони таки вивели цю ракету на чергування.

Зверніть увагу. Про саму ракету "Сармат" відомо небагато. Виходячи з даних, що навряд чи можна назвати правдивими, і якими оперують російські пропагандисти, "Сармат" є ракетним комплексом з рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою важкого класу. Вага однієї такої ракети перевищує нібито 200 тонн, а дальність становить нібито 18 тисяч кілометрів. І звісно цією ракетою окупанти лякають передусім Захід.

Росія таки перекинула ядерку в Білорусь: чи є загроза для України

Росія всіляко намагається посилити ядерну ескалацію ще й за допомогою Білорусі. 30 серпня проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що до Білорусі прибув ешелон зі щонайменше 10 одиницями ракетних комплексів "Іскандер-М", які здатні завдати тактичних ядерних ударів. Ще раніше Путін обіцяв перемістити саму ядерну зброю до Білорусі.

Днями голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія все ж доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки, але використати їх нібито не вийде і це скоріше елемент залякування.

Варто додати, що в червні 2023 року Буданов запевняв, що Росія не піде на застосування ядерної зброї. Також він казав, що мир неможливий без стратегічної поразки Росії та "переформатування влади" в ній.

Мовляв, не можна дозволити, аби ядерні погрози Путіна подіяли на Захід. Отже, за словами Буданова, "або всі вийдуть з війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає".

США нарешті вирішили діяти

У червні Польща звернулася до НАТО з проханням включити її у програму Nuclear Sharing, що передбачає розміщення ядерної зброї на території Польщі.

Тоді такий заклик Польщі публічно залишився без відповіді. Хоча в рамках програми Nuclear Sharing тактична ядерна зброя США зараз розміщується в Європі на території Бельгії, Німеччини, Італії, в Нідерландах і Туреччині.

Втім, сьогодні США все ж вирішили діяти. Зокрема, видання The Telegraph повідомляє, що США вирішили перекинути до Великої Британії нові винищувачі F-35, що здатні нести ядерну зброю.

За інформацією британського видання, дві ескадрильї F-35A вже розгорнуті й незабаром прибудуть на орендовану США авіабазу Королівських ВПС Лейкенгіт в Англії.

Остаточно розгорнути ці літаки в Англії планують до кінця року. Як зазначається, це малопомітні літаки, які призначені для здійснення тактичних ядерних бомбардувань, а також здатні проводити місії класу "повітря-повітря" і збирати розвідувальні дані.

Окрім того, видання додає, що згідно з отриманими ними документами, Конгрес США отримав бюджетний запит військово-повітряних сил на 50 мільйонів доларів для будівництва "гарантійного гуртожитку" на американській авіабазі.

Довідка. Термін "гарантія" використовується у військовій мові США для позначення ядерної зброї. Тож, сьогодні розглядається висока ймовірність повернення у Британію американської ядерної зброї, яка була там до 2008 року.

Військові джерела наголошують, що перекидання 54 винищувачів F-35, які замінять F-15, що зараз перебувають на авіабазі, – це "значний крок", адже F-15 також здатні нести ядерну зброю, але є менш досконалими.

Зверніть увагу. F-35 – це новіший, більш потужний літак, який має більшу дальність польоту і прихованість, що має вирішальне значення, якщо ви збираєтеся використовувати їх для точного скидання ядерних бомб.

У виданні чітко вказують на справжню причину такого перекидання літаків, що здатні нести ядерну зброю, до Британії.

"Потенційне повернення ядерної зброї США на територію Великої Британії експерти назвали доказом того, що Захід вступив у нову холодну війну. Це стратегічне протистояння. Якщо США розміщують ядерну зброю у Великій Британії, це сигнал Росії, що вони серйозно налаштовані.

Засіб стримування залишається засобом стримування, лише якщо ворог думає, що ви можете його використати. Це працювало протягом останніх 75 років, але зараз ми перебуваємо в такому становищі, коли тиран у нестабільній країні погрожує застосувати ядерну зброю і єдиний спосіб зупинити їх – це змусити їх побачити, що їх можуть кинути на лопатки", – мовиться у статті.

Отже, в цьому контексті нібито виведення на бойове чергування російської ракети "Сармат" – це спроба відповісти на такі кроки Заходу.

Виявилося, що в "ядерну гру" грають обидва гравці й коли Росія розміщує в Білорусі тактичну ядерну зброю, Захід готовий відповісти дзеркально, але ще більш потужно.

Практично вся Європа бере на озброєння літаки F-35. І ніхто не знає, які саме місії ці літаки можуть виконати.

США завдають удари по союзниках Росії

Разом з тим, США завдають удари й по тих, хто намагається допомагати Росії. Зокрема, не секрет, що Росія вмовляє Північну Корею та Іран постачати їй більше зброї та боєприпасів для продовження війни проти України.

Обидві країни хочуть отримати від Росії щось натомість, а режим диктатора Путіна готовий йти на будь-які кроки, аби лише вижити. Мова може йти про передачу технологій та матеріалів для розробки потужної зброї у диктаторських режимах.

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо громадян Росії, причетних до програми Північної Кореї щодо створення зброї масового знищення, а також балістичних ракет.

Крім того, ізраїльське видання Time of Israel пише, що Збройні сили Ізраїлю та США проведуть спільні навчання, під час яких відпрацьовуватимуть завдання авіаційних ударів по об'єктах ядерної інфраструктури Ірану.

Ці навчання триватимуть протягом наступних кількох місяців. Також відомо, що під час інших навчань армія Ізраїлю готуватиметься до ракетних атак з кількох напрямків.

Відзначається, що для навчань американські військові доправлять до Ізраїлю велику кількість ракетних батарей Patriot, а також інших систем перехоплення. Офіційно в Ізраїлі ці навчання не коментують, а лише додають, що Сили оборони Ізраїлю регулярно проводять спільні навчання із США.

Висновок. Виходячи з останніх кроків США, виглядає все так, що Захід не злякався ядерних погроз Росії та активно показує, що готовий протидіяти будь-яким загрозам з боку Москви, в тому числі і ядерним. Водночас останні кроки Росії та Заходу вказують на те, що світ ніби знову занурюється у нову холодну війну, а на горизонті замайоріла нова умовна "карибська криза".