Пока Россия заявляет о якобы успешном испытании ракеты "Сармат", США перебрасывают в Британию истребители F-35, способные нести ядерное оружие. Журналист 24 Канала Алексей Печий анализирует ядерную эскалацию, нависшую над миром из-за агрессивной политики России.

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Что не так с ракетой "Сармат"

В России заявили о выводе на боевое дежурство межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом заявил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

По мнению россиян, это должно испугать западных партнеров Украины. Однако касаемо этой ракеты есть целый ряд вопросов. В начале года CNN сообщило, что 20 февраля 2023 года Россия совершила испытательный запуск ракеты "Сармат".

Очевидно, это был демонстрационный запуск, ведь именно в этот день в Киев со своим визитом приезжал президент США Джо Байден. Это должно было бы испугать американцев.

Однако позже американские военные эксперты заверили, что испытательный запуск оказался неудачным. Часть экспертов даже не исключали, что Россия на самом деле не совершала испытательный запуск ракеты во время визита Байдена в Киев.

Мол, это была лишь имитация, ведь разработчики ракеты понимали, что могут опозориться. Однако уже 23 февраля 2023 года диктатор Путин обещал развернуть пусковые установки ракетного комплекса "Сармат".

Важно добавить, что Путин часто упоминает о "Сармате", как каком-то сверхмощном оружии. Еще в июне 2022 года он уже обещал вывести "Сармат" на боевое дежурство до конца прошлого года, но тогда этого так и не произошло. На этот раз вроде бы что-то изменилось и они таки вывели эту ракету на дежурство.

Обратите внимание. О самой ракете "Сармат" известно немногое. Исходя из данных, которые вряд ли можно назвать правдивыми, и которыми оперируют российские пропагандисты, "Сармат" является ракетным комплексом с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одной такой ракеты превышает якобы 200 тонн, а дальность составляет якобы 18 тысяч километров. И, конечно, этой ракетой оккупанты пугают прежде всего Запад.

Россия таки перебросила ядерку в Беларусь: есть ли угроза для Украины

Россия всячески пытается усилить ядерную эскалацию еще и с помощью Беларуси. 30 августа проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларусь прибыл эшелон с по меньшей мере 10 единицами ракетных комплексов "Искандер-М", способных нанести тактические ядерные удары. Еще раньше Путин обещал переместить само ядерное оружие в Беларусь.

На днях глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия все же доставила в Беларусь первые ядерные боеголовки, но использовать их якобы не получится, и это скорее элемент устрашения.

Следует добавить, что в июне 2023 года Буданов уверял, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия. Также он говорил, что мир невозможен без стратегического поражения России и переформатирования власти в ней.

Мол, нельзя позволить, чтобы ядерные угрозы Путина возымели действие на Запад. Следовательно, по словам Буданова, "либо все выйдут из войны одновременно, либо одна сторона проиграет, а другая выиграет. Других вариантов нет".

США наконец-то решили действовать

В июне Польша обратилась к НАТО с просьбой включить ее в программу Nuclear Sharing, предусматривающую размещение ядерного оружия на территории Польши.

Тогда такой призыв Польши публично остался без ответа. Хотя в рамках программы Nuclear Sharing тактическое ядерное оружие США сейчас находится в Европе на территории Бельгии, Германии, Италии, в Нидерландах и Турции.

Впрочем, сегодня США все-таки решили действовать. В частности, издание The Telegraph сообщает, что США решили перебросить в Великобританию новые истребители F-35, способные нести ядерное оружие.

По информации британского издания, две эскадрильи F-35A уже развернуты и в скором времени прибудут на арендованную США авиабазу Королевских ВВС Лейкенхит в Англии.

Окончательно развернуть эти самолеты в Великобритании планируют до конца года. Как отмечается, это малозаметные самолеты, предназначенные для осуществления тактических ядерных бомбардировок, а также способные проводить миссии класса "воздух-воздух" и собирать разведывательные данные.

Кроме того, издание добавляет, что согласно полученным ими документам, Конгресс США получил бюджетный запрос военно-воздушных сил на 50 миллионов долларов для строительства "гарантийного общежития" на американской авиабазе.

Справка. Термин "гарантия" используется в военном языке США для обозначения ядерного оружия. Сегодня рассматривается высокая вероятность возвращения в Британию американского ядерного оружия, которое было там до 2008 года.

Военные источники отмечают, что перебрасывание 54 истребителей F-35, которые заменят находящиеся на авиабазе F-15 – это "значительный шаг", ведь F-15 также способны нести ядерное оружие, но менее совершенны.

Обратите внимание. F-35 – это более новый, более мощный самолет, имеющий большую дальность полета и скрытость, что имеет решающее значение, если вы собираетесь использовать его для точного сброса ядерных бомб.

В издании четко указывают на истинную причину такой переброски самолетов, способных нести ядерное оружие, в Британию.

"Потенциальное возвращение ядерного оружия США на территорию Великобритании эксперты назвали доказательством того, что Запад вступил в новую холодную войну. Это стратегическое противостояние. Если США размещают ядерное оружие в Великобритании, это сигнал России, что они серьезно настроены.

Средство сдерживания остается средством сдерживания только в том случае, если враг думает, что вы можете его использовать. Это работало последние 75 лет, но сейчас мы находимся в таком положении, когда тиран в нестабильной стране угрожает применить ядерное оружие, и единственный способ остановить их – это заставить их увидеть, что их могут бросить на лопатки", – говорится в статье.

Итак, в этом контексте якобы вывод на боевое дежурство российской ракеты "Сармат" – это попытка ответить на такие шаги Запада.

Оказалось, что в "ядерную игру" играют оба игрока, и когда Россия размещает в Беларуси тактическое ядерное оружие, Запад готов ответить зеркально, но еще мощнее.

Практически вся Европа берет на вооружение самолеты F-35. И никто не знает, какие именно миссии эти самолеты могут выполнить.

США наносят удары по союзникам России

Вместе с тем США наносят удары и по тем, кто пытается помогать России. В частности, не секрет, что Россия уговаривает Северную Корею и Иран поставлять больше оружия и боеприпасов для продолжения войны против Украины.

Обе страны хотят получить от России что-то вместо этого, а режим диктатора Путина готов идти на любые шаги, лишь бы выжить. Речь идет о передаче технологий и материалов для разработки мощного оружия в диктаторских режимах.

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении граждан России, причастных к программе Северной Кореи по созданию оружия массового поражения, а также баллистических ракет.

Кроме того, израильское издание Time of Israel пишет, что Вооруженные силы Израиля и США проведут совместные учения, в ходе которых будут отрабатываться нанесения авиационных ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

Эти учения будут длиться в течение следующих нескольких месяцев. Также известно, что во время других учений армия Израиля будет готовиться к ракетным атакам по нескольким направлениям.

Отмечается, что для учений американские военные доставят в Израиль большое количество ракетных батарей Patriot, а также других систем перехвата. Официально в Израиле эти учения не комментируют, а лишь добавляют, что Силы обороны Израиля регулярно проводят совместные учения с США.

Вывод. Исходя из последних шагов США, все выглядит так, что Запад не испугался ядерных угроз России и активно показывает, что готов противодействовать любым угрозам со стороны Москвы, в том числе и ядерным. В то же время последние шаги и России, и Запада указывают на то, что мир якобы снова погружается в новую "холодную войну", а на горизонте взвился новый условный "карибский кризис".