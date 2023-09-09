Військово-морські підрозділи країн НАТО 9 вересня розпочали масштабні навчання біля берегів Естонії та Латвії. Їхньою метою є відпрацювання реакції на російську атаку, а також вони включатимуть можливий контрудар.

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Навчання триватимуть два тижні

У двотижневій експедиції візьмуть участь близько 30 кораблів і понад 3000 військовослужбовців з усіх країн НАТО навколо Балтійського моря. Крім цього, до них приєднаються військово-морські підрозділи США, Канади, Нідерландів, Бельгії та Франції, а також Швеції, яка наразі не входить до Альянсу.

Ми посилаємо Росії чіткий сигнал: не під час нашого чергування,

– заявив журналістам у Берліні віцеадмірал Ян Крістіан Каак.

Він також вважає, що надійне стримування має включати наступальні можливості. У ході маневрів також відпрацюють десантні операції та удари з моря по суші.

ВМС США відправляють на навчання 200-метровий корабель Mesa Verde, призначений для перевезення та висадки близько 800 морських піхотинців під час морського десанту.

Потрібно забезпечити безпеку морських маршрутів

Ще одним напрямком навчань біля узбережжя Латвії та Естонії є забезпечення безпеки морських шляхів через Балтійське море, адже країни, що розташовані довкола нього, майже повністю залежать від морських маршрутів постачання.

"Якщо Сувальський коридор має бути перекритий – а це легко зробити, оскільки там всього дві дороги і одна залізнична лінія – тоді у нас будуть тільки морські шляхи, і тоді нам доведеться ними скористатися", – додав німецький адмірал.

За словами Каака, це перші такі масштабні навчання, які ВМС Німеччини проводять зі свого нового військово-морського штабу в Ростоку, який щойно вступив у дію.

Німеччина прагне надати НАТО регіональний військово-морський штаб, здатний командувати операціями альянсу в Балтійському морі, якщо буде потреба.

Фінляндія, яка досі була нейтральною, також приєдналася до НАТО цього року, а заявку Швеції на членство Альянс має схвалити найближчим часом. Обидва кроки – це відповідь на вторгнення Росії до України. Це радикально змінило стратегічне становище в Балтійському морі, де значна частина узбережжя ще з часів Наполеона належала нейтральним країнам, а тепер, за винятком власних прибережних територій Росії, все узбережжя належатиме членам НАТО.

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