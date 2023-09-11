Как пишут журналисты, обучение Occasus – часть быстрого перехода НАТО от реагирования на кризис к ведению боевых действий, вызванного вторжением в Украину. В нем примут участие около 41 тысячи военнослужащих.

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Что известно об обучении НАТО

Сами учения стартуют зимой – весной 2024 года. Ожидается, что в них примут участие от 500 до 700 самолетов, более 50 кораблей и около 41 тысячи военнослужащих. Об этом журналистам рассказали официальные представители НАТО.

Они призваны моделировать потенциальные маневры против противника, которого моделирует коалиция во главе с Россией, названная для целей учений Occasus,

– пишут в издании.

Следует отметить, что с точки зрения технических возможностей такие учения первые. У них применяют реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск.

Швеция также должна принять участие в учениях. Следовательно, общая количество стран-участниц – 32. Правда, сначала Турция и Венгрия должны ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

Где проведут обучение

Их будут проводить в Германии, Польше, а также в странах Балтии в феврале и марте. Это часть новой стратегии подготовки, которая предполагает проведение Альянсом двух больших учений в год вместо одного. Кроме того, НАТО будет тренироваться противодействовать террористическим угрозам вне своих непосредственных границ.

Обратите внимание! Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс нарастит количество своих сил высокой готовности с 40 тысяч до "гораздо более 300 тысяч".

По его словам, это часть исторической предпосылки, которая направлена на переориентацию НАТО на тяжелые военные силы в противовес легким и мобильным, развернутым на Балканах и в Афганистане.

Тем временем Военно-морские подразделения стран НАТО 9 сентября начали масштабные учения у берегов Эстонии и Латвии. Их цель – отработать реакции на российскую атаку, а также они будут включать возможный контрудар.