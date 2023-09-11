Как пишут журналисты, обучение Occasus – часть быстрого перехода НАТО от реагирования на кризис к ведению боевых действий, вызванного вторжением в Украину. В нем примут участие около 41 тысячи военнослужащих.
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Что известно об обучении НАТО
Сами учения стартуют зимой – весной 2024 года. Ожидается, что в них примут участие от 500 до 700 самолетов, более 50 кораблей и около 41 тысячи военнослужащих. Об этом журналистам рассказали официальные представители НАТО.
Они призваны моделировать потенциальные маневры против противника, которого моделирует коалиция во главе с Россией, названная для целей учений Occasus,
– пишут в издании.
Следует отметить, что с точки зрения технических возможностей такие учения первые. У них применяют реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск.
Швеция также должна принять участие в учениях. Следовательно, общая количество стран-участниц – 32. Правда, сначала Турция и Венгрия должны ратифицировать вступление Швеции в НАТО.
Где проведут обучение
Их будут проводить в Германии, Польше, а также в странах Балтии в феврале и марте. Это часть новой стратегии подготовки, которая предполагает проведение Альянсом двух больших учений в год вместо одного. Кроме того, НАТО будет тренироваться противодействовать террористическим угрозам вне своих непосредственных границ.
По его словам, это часть исторической предпосылки, которая направлена на переориентацию НАТО на тяжелые военные силы в противовес легким и мобильным, развернутым на Балканах и в Афганистане.
Тем временем Военно-морские подразделения стран НАТО 9 сентября начали масштабные учения у берегов Эстонии и Латвии. Их цель – отработать реакции на российскую атаку, а также они будут включать возможный контрудар.