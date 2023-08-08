Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний, зазначивши, що усе для того, щоби армія Альянсу постійно чимось займалася, "відбивала атаку" та тримала певну кількість військ. До слова, додаткові війська на кордон Польща відправляє за запитом прикордонної служби.

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Мовиться про конфлікти, які пов'язані з нелегальними мігрантами. Їх Білорусь постійно намагається перекинути в Європу, аби там провокувати внутрішні конфлікти. До того ж у Польщу нещодавно залітали білоруські вертольоти.

Є територія, яка називається Сувальський коридор. Він з'єднує територію Литви з Польщею, а також з іншими країнами Північноатлантичного альянсу. Також цей коридор відокремлює Білорусь та Калінінградську область Росії.

Його протяжність, за словами військового експерта, приблизно 30 – 40 кілометрів. Ще з часів СРСР його вважали можливою "точкою атаки". Колись навіть розробляли спеціальну зброю, аби можна було відбивати танкові атаки на цьому коридорі.

Росіяни роблять усе, аби цей регіон, Сувальський коридор, залишався такою зоною напруження, щоби Європа там тримала величезну кількість військ. Для того, аби забрати фокус війни з України на напруження на кордоні з ЄС,

– сказав Нарожний.

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Кому ще може загрожувати вторгнення Росії

Армія Білорусі проводить навчання, які наближені до "реальної обстановки", неподалік від кордону з Польщею та Литвою. Та Владімір Путін має маніакальне бажання повернути усе в 1991 рік, коли розпадався Радянський Союз.

Російський диктатор мріє знову окупувати Україну, Білорусь, країни Балтії. Саме ті країни, які колись були у складі СРСР. Якщо Білорусь нападе на Польщу – то це буде самогубна операція для білорусів та навіть для росіян. Адже Польща має у кілька разів потужнішу армію, ніж Білорусь.

"А невеличкі країни – Латвія, Литва, Естонія – під загрозою вторгнення. Найімовірніше, що Росія завдаватиме ударів саме по країнах Балтії, ніж Польщі", – переконаний військовий експерт.

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