Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко. По его мнению, Байден отнесется серьезно к своему обещанию приложить все усилия для успешных переговоров с республиканцами, однако последние пока не сделали шагов навстречу.

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О чем свидетельствуют сигналы из США

Многие партнеры и союзники США пытаются убедить республиканцев, что поддержка Украины нужна для всего свободного мира. Для этого, в частности, в США прилетал Дэвид Кэмерон, глава МИД Великобритании.

Впрочем, времени на принятие этого важного решения осталось очень мало, и никаких сообщений о продлении работы Конгресса пока не поступало. Республиканская партия посылает сигналы, что Конгресс не успеет согласовать помощь Украине к Рождеству.

Ранее из администрации Байдена сообщалось, что Демократическая партия готова к уступкам республиканцам в вопросе контроля миграции. Однако сейчас похоже, что оппозиционная партия считает эти уступки недостаточными.

Примут ли республиканцы призывы Байдена

Задержка с принятием многомиллиардного законопроекта Байдена для помощи Украине, Израилю и Тайваню свидетельствует, что интересы внутриполитической борьбы в США сейчас преобладают их национальные интересы.

Более того: неспособность США принять решение о помощи своим партнерам может привести к тому, что Вашингтон потеряет свою геополитическую гегемонию, а вместе с ней гегемонию потеряет и весь демократический мир.

Трамп взял курс на разрушение всего, что создали демократы. Задача поражения демократам вырисовывается в линию бескомпромиссной борьбы,

– заметил Осипенко.

Среди прочего это существенно ставит под сомнение идею двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе. Иначе Президенту Украины не было бы необходимости ехать в Соединенные Штаты именно для коммуникации с конгрессменами о необходимости помощи для Украины.

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