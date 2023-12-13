Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко. По его мнению, Байден отнесется серьезно к своему обещанию приложить все усилия для успешных переговоров с республиканцами, однако последние пока не сделали шагов навстречу.
Смотрите также МВФ: Украина получила зеленый свет на отсрочку выплаты внешнего долга
О чем свидетельствуют сигналы из США
Многие партнеры и союзники США пытаются убедить республиканцев, что поддержка Украины нужна для всего свободного мира. Для этого, в частности, в США прилетал Дэвид Кэмерон, глава МИД Великобритании.
Впрочем, времени на принятие этого важного решения осталось очень мало, и никаких сообщений о продлении работы Конгресса пока не поступало. Республиканская партия посылает сигналы, что Конгресс не успеет согласовать помощь Украине к Рождеству.
Ранее из администрации Байдена сообщалось, что Демократическая партия готова к уступкам республиканцам в вопросе контроля миграции. Однако сейчас похоже, что оппозиционная партия считает эти уступки недостаточными.
Примут ли республиканцы призывы Байдена
Задержка с принятием многомиллиардного законопроекта Байдена для помощи Украине, Израилю и Тайваню свидетельствует, что интересы внутриполитической борьбы в США сейчас преобладают их национальные интересы.
Более того: неспособность США принять решение о помощи своим партнерам может привести к тому, что Вашингтон потеряет свою геополитическую гегемонию, а вместе с ней гегемонию потеряет и весь демократический мир.
Трамп взял курс на разрушение всего, что создали демократы. Задача поражения демократам вырисовывается в линию бескомпромиссной борьбы,
– заметил Осипенко.
Среди прочего это существенно ставит под сомнение идею двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе. Иначе Президенту Украины не было бы необходимости ехать в Соединенные Штаты именно для коммуникации с конгрессменами о необходимости помощи для Украины.
Переговоры о многомиллиардном пакете Байдена: последние новости
- По сообщениям американских СМИ, демократы готовы пойти на уступки республиканцам в вопросе усиления контроля над нелегальной миграцией. В частности, действующая администрация может согласиться на расширение возможностей для депортации, а также уменьшение количества оснований для получения убежища в США.
- В то же время республиканцы пытаются продвинуть регулирование количества мигрантов, которые могут принять США, и в случае, если это количество достигнет определенного предела – полное прекращение приема мигрантов.
- Никаких дополнительных требований по поддержке Украины республиканцы в последнее время не выдвигали. Но раньше 1 ноября группа конгрессменов от этой партии опубликовала свои требования к Байдену, которые можно свести к тому,чего стремится достичь действующая администрация поддержкой Украины.