Сенат схвалив законопроєкт про асигнування на потреби оборони (NDAA) з рекордною сумою дозволених витрат, – на 3% більше, аніж минулого року. Reuters пише, що документ містить положення про можливість виділення коштів Україні.
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Деталі щодо України
У законі йдеться про можливість виділення 300 мільйонів доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Втім, зауважило агентство, ця сума є мізерною в порівнянні з 61 мільярдом допомоги, включеної до пакета додаткового фінансування Джо Байдена.
Також йдеться про заснування Офісу спеціального генерального інспектора допомоги Україні. До його обов'язків входить проведення, нагляд і координація і розслідувань коштів, виділених або в інші способи наданих для військової та невійськової підтримки нашої держави.
Закон поширить на 2024 рік (коли Джо Байден його підпише) повноваження президента США надавати або здавати в оренду оборонні вироби Україні й іншим країнам Східної Європи, які постраждали внаслідок вторгнення Росії в Україну.
NDAA забезпечить Америці можливість тримати позицію проти Росії, стійко протистояти Комуністичній партії Китаю та забезпечить, щоб американська армія завжди залишалася найсучаснішою в усьому світі,
— раніше заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.