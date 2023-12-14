Сенат схвалив законопроєкт про асигнування на потреби оборони (NDAA) з рекордною сумою дозволених витрат, – на 3% більше, аніж минулого року. Reuters пише, що документ містить положення про можливість виділення коштів Україні.

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Деталі щодо України

У законі йдеться про можливість виділення 300 мільйонів доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Втім, зауважило агентство, ця сума є мізерною в порівнянні з 61 мільярдом допомоги, включеної до пакета додаткового фінансування Джо Байдена.

Також йдеться про заснування Офісу спеціального генерального інспектора допомоги Україні. До його обов'язків входить проведення, нагляд і координація і розслідувань коштів, виділених або в інші способи наданих для військової та невійськової підтримки нашої держави.

Закон поширить на 2024 рік (коли Джо Байден його підпише) повноваження президента США надавати або здавати в оренду оборонні вироби Україні й іншим країнам Східної Європи, які постраждали внаслідок вторгнення Росії в Україну.

NDAA забезпечить Америці можливість тримати позицію проти Росії, стійко протистояти Комуністичній партії Китаю та забезпечить, щоб американська армія завжди залишалася найсучаснішою в усьому світі,

— раніше заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Цікаво! У Bloomberg повідомляли, що Байден запропонував республіканцям змінити прикордонну політику США. До речі, через це питання Конгресу не вдавалося остаточно схвалити пакет допомоги на додаткові 106 мільярдів доларів, з яких понад 61 мільярд – нашій державі. Таким чином президент США збільшив шанси України на допомогу.