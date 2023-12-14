Сенат одобрил законопроект об ассигнованиях на нужды обороны (NDAA) с рекордной суммой разрешенных расходов – на 3% больше, чем в прошлом году. Reuters пишет, что документ содержит положение о возможности выделения средств Украине.

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Детали относительно Украины

В законе речь идет о возможности выделения 300 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Впрочем, отметило агентство, эта сумма мизерна по сравнению с 61 миллиардом помощи, включенной в пакет дополнительного финансирования Джо Байдена.

Также речь идет о создании Офиса специального генерального инспектора помощи Украине. В его обязанности входит проведение, надзор и координация и расследования средств, выделенных или иными способами, предоставленными для военной и невоенной поддержки нашего государства.

Закон распространит на 2024 год (когда Джо Байден его подпишет) полномочия президента США предоставлять или сдавать в аренду оборонные изделия Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим в результате вторжения России в Украину.

NDAA обеспечит Америке возможность держать позицию против России, устойчиво противостоять Коммунистической партии Китая и обеспечит, чтобы американская армия всегда оставалась самой современной во всем мире.

– ранее заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Любопытно! В Bloomberg сообщали, что Байден предложил республиканцам изменить пограничную политику США. Кстати, по этому вопросу Конгрессу не удавалось окончательно одобрить пакет помощи на дополнительные 106 миллиардов долларов, из которых более 61 миллиарда – нашему государству. Таким образом, президент США увеличил шансы Украины на помощь.