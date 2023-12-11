Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, выход Штатов из НАТО будет очень выгоден российскому диктатору Владимиру Путину.

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Угрозы для Европы

Николай Давыдюк отметил, что если Дональд Трамп станет президентом и объявит о выходе США из Альянса, это будет очень плохо для Европы. В первую очередь будет существовать огромная угроза для безопасности европейских стран.

Плохо, если США выйдут из НАТО. Это будет ослабление. Вся европейская безопасность просто рухнет. Штаты теряют целый наиболее партнерский континент. А Россия получает континент для нападений, преступлений, издевательств, новых оккупаций,

– предположил он.

В этом случае Путину будет легче нападать на европейские страны. Российские оккупанты могут совершать в Европе такие же страшные зверства, как в Украине.

С другой стороны, как подчеркнул политолог, Трампу будет очень сложно это сделать. Ведь такие решения не принимаются только президентским указом.

Обратите внимание! В The Wall Street Journal опросили людей, за кого они намерены отдать свой голос на президентских выборах в США. Ответили 1500 зарегистрированных избирателей. За результатами опроса, 37% опрашиваемых проголосовали бы за Дональда Трампа. За Джо Байдена – всего 31%. Еще 14% респондентов не определились. Тем временем другие кандидаты набрали 8% или даже меньше.

Давыдюк о вероятности выхода США из НАТО: смотрите видео

США могут выйти из НАТО: что пишет NYT