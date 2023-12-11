Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, выход Штатов из НАТО будет очень выгоден российскому диктатору Владимиру Путину.
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Угрозы для Европы
Николай Давыдюк отметил, что если Дональд Трамп станет президентом и объявит о выходе США из Альянса, это будет очень плохо для Европы. В первую очередь будет существовать огромная угроза для безопасности европейских стран.
Плохо, если США выйдут из НАТО. Это будет ослабление. Вся европейская безопасность просто рухнет. Штаты теряют целый наиболее партнерский континент. А Россия получает континент для нападений, преступлений, издевательств, новых оккупаций,
– предположил он.
В этом случае Путину будет легче нападать на европейские страны. Российские оккупанты могут совершать в Европе такие же страшные зверства, как в Украине.
С другой стороны, как подчеркнул политолог, Трампу будет очень сложно это сделать. Ведь такие решения не принимаются только президентским указом.
Давыдюк о вероятности выхода США из НАТО: смотрите видео
США могут выйти из НАТО: что пишет NYT
- Как написало издание The New York Times, некоторые европейские чиновники отметили, что среди правительств их стран растет тревога из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. По их словам, это может означать не только отказ от помощи Украине, но и иметь и другие негативные последствия.
- Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис отметил, что в Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу США из НАТО.
- Также издание располагает информацией, что послы разных стран совершают тайные визиты к союзникам Дональда Трампа, чтобы узнать о его намерениях.