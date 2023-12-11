Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, вихід Штатів з НАТО буде дуже вигідним для російського диктатора Владіміра Путіна.
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Загрози для Європи
Микола Давидюк зазначив, що якщо Дональд Трамп стане президентом та оголосить про вихід США з Альянсу, то це буде дуже погано для Європи. Насамперед існуватиме величезна загроза для безпеки європейських країн.
Погано, якщо США вийдуть з НАТО. Це буде послаблення. Вся європейська безпека просто рухне. Штати втрачають цілий найбільш партнерський континент. А Росія здобуває континент для нападів, злочинів, знущань, нових окупацій,
– припустив він.
У такому випадку Путіну буде легше нападати на європейські країни. Російські окупанти можуть чинити у Європі такі ж страшні звірства, як в Україні.
З іншого боку, як підкреслив політолог, Трампу буде вкрай складно це зробити. Адже такі рішення не приймаються лише президентським указом.
Давидюк про ймовірність виходу США з НАТО: дивіться відео
США можуть вийти із НАТО: що пише NYT
- Як написало видання The New York Times, дехто із європейських посадовців зазначив, що серед урядів їхніх країн росте тривога через можливе повернення Дональда Трампа на пост президента США. За їхніми словами, це може означати не тільки відмову від допомоги Україні, а й мати й інші негативні наслідки.
- Колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу Джеймс Ставрідіс зауважив, що в Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу США з НАТО.
- Також видання має інформацію, що посли різних країн здійснюють таємні візити до союзників Дональда Трампа, щоб дізнатись про його наміри.