В издании напоминают отрицательный опыт Соединенных Штатов. В то же время проводят параллели. Мол, если Украина проиграет в войне против России, это станет поражением и для Джо Байдена.

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Прогнозируют "второй Афганистан"

Как отмечают в The Wall Street Journal, поражение нашего государства для Джо Байдена может стать личным, причем на уровне "второго Афганистана".

Соответствующий месседж журналисты озвучили на фоне того, что Сенат США до сих пор не пришел к консенсусу. Следовательно, вопрос выделения 61 миллиарда долларов Украине продолжает висеть в воздухе. В частности, с учетом того, что конгрессмены ушли на каникулы, так и не приняв соответствующее решение.

В издании отмечают, что во вторник Джо Байден предупреждал, что Америка "на настоящем переломном этапе истории", и что он может "определить будущее Европы". Журналисты отмечают, что Украина потерпит поражение без предоставления большего количества оружия со стороны США. И что одним из последствий проигрыша станет нестабильная Европа.

В WSJ подчеркивают, что нашему государству вскоре потребуется больше боеприпасов, а поставки со стороны США заканчиваются. В то же время в Кремле запускают новые производства. Более того, делают ставку на сведение на нет поддержки Украины "зимним застоем" в решениях Запада. Также отмечают, что нашему государству уже не хватает средств ПВО, чтобы оградить украинские города от российских атак с неба.

США должны принять решение побыстрее

В статье делают акцент на правоте республиканцев, стремящихся урегулировать безопасность границ США. Причина – тысячи новых мигрантов приезжают на ежедневной основе. Несмотря на это, Конгресс должен оперативно принять необходимое для Украины решение. И сделать это до тех пор, пока потребность нашей страны в оружии не стала столь критичной, что это уже невозможно исправить.

Отмечают в статье, что чем медленнее будут предоставлять оружие, тем дольше будет война. И тем меньше вероятность, что у нашего государства будет возможность на поле боя перехватить инициативу. В то же время, критики считают, что Киев должен идти на переговоры с Москвой. Впрочем, Путину они не нужны, ведь он до сих пор уверен в том, что может одержать победу.

В издании отмечают, что Байден не осознает, что поражение Украины станет для США страшнее поражения в Кабуле. И что это будет "второй Афганистан". Более того, победа Путина может вдохновить Китай. Следовательно, общие последствия могут быть значительно хуже.

В то же время в издании пишут, что к такому миру республиканцы быть причастными не хотят. Но все же будут ответственны за последствия, если не поспособствуют выделению средств для Украины, которая почти 2 года борется против полномасштабного вторжения России.